Die Meinung der Leser zu den zwei Sinfoniekonzerten am 18. März im Staatstheater Braunschweig ist geteilt. Foto: Karl-Heinz Behling

Braunschweig Zu „Halber Tschaikowsky, volle Dramatik vom 19. März:

Die einzige positive Aussage über dieses wirklich eindrucksvolle Konzert ist der letzte Satz: „Viel Applaus für ein anspruchsvolles Doppel.“ So habe ich auch dieses Konzert erlebt – wunderbare russische Musik, sowohl vom Orchester, den Solisten und dem Chor einfühlsam vorgetragen.

Warum gönnt Herr Berger einer solchen Aufführung nur in seinem letzten Satz eine positive Äußerung (die ja auch nur vom Publikum geäußert wurde) und glaubt, im Rest seiner Beurteilung nur Negatives aufdecken zu müssen?

War er denn selber im Konzert?

Bernd Simon, Wolfenbüttel

Interessen des Publikums übergangen

Das Programm kündigte an: Zuerst Ausschnitte aus „Mazeppa“ Oper von Tschaikowsky, dann nach der Pause sollte die Sinfonie Nr. 15 von Schostakowitsch gespielt werden. Als die erwartete Overtüre sehr modern klang, begriff der verdutze Zuhörer langsam, dass entgegen der Ankündigung zuerst Schostakowitsch dran war. Hätte nicht der Aushang an den Saaltüren auf diesen Wechsel aufmerksam machen können oder eine kurze Ansage vor Beginn?

Im Programmheft stand auf sechs Seiten aus dem Libretto der Text der russischen Open in Deutsch. Nachdem der Zuhörer die Namen der handelnden Personen mit den Sängerinnen und Sängern auf der Bühne identifiziert hat, war das Licht im Saal so weit heruntergedimmt, dass das Mitlesen kaum möglich war. Zum Glück wurde der Inhalt der Oper deutlich an die Wand über dem Orchester projiziert. Warum wird nicht der gesamte Text ebenfalls projiziert?

An die Belange des Konzertbesuchers wurde überhaupt nicht gedacht. Die hervorragenden Künstler können einen leidtun, wenn solcher Missmut den Applaus dämpft. Wenn man befürchtet, dass das Format solcher Konzerte auf Dauer keinen Bestand hat, sollte wenigstens die Leitung des Staatstheaters alles tun, dass nicht die berechtigten Interessen des Publikums übergangen werden.

Karsten Brüggemann, Gifhorn