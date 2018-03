„Lage um Puigdemont ist grotesk“

Ein in eine katalanische Flagge gehülter Mann befestigt ein Plakat mit der Aufschrift „Freiheit für die politischen Gefangenen in Spanien“ vor der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens Carles Puigdemont sitzt dort in Gewahrsam. Foto: Markus Scholz/dpa

Berlin Zu „Muss Deutschland jetzt Puigdemont ausliefern?“ vom 27. März:

So langsam nimmt die Lage um Spanien und Katalonien groteske Züge an. Die Lage kann meiner Meinung nach nur politisch gelöst werden.

Die deutsche Justiz wäre

gut beraten, Puigdemont so lange in Haft zu halten, bis beide Seiten sich in Spanien an einen Tisch setzen. Und es gibt in Deutschland keinen Paragraphen gegen Rebellion. Aufgabe des Königs von Spanien wird es sein, beide Konfliktparteien zu sich zu bitten und zu vermitteln, und nicht, sich auf eine Seite zu schlagen.

Willi Fassa, Salzgitter

Ein Musterbeispiel politischer Feigheit

Zum selben Thema:

Es ist ein Trauerspiel, wie sich die deutsche Polizei und Justiz in die Machenschaften der Madrider Machthaber einbinden lässt, um dem Freiheitsdrang der Katalanen entgegen zu stehen. Es wird ignoriert, dass nahezu die Hälfte der katalanischen Bevölkerung mit der Situation der Unterdrückung und Ausbeutung durch die Zentralregierung nicht mehr einverstanden ist und die demokratischen Wahlergebnisse der Regionalwahlen unterdrückt und ignoriert werden. Es ist genauso ein Trauerspiel, wie sich die EU mit ihrem ansonsten immer großsprecherischen Getöse zu Menschenrechten in den letzten Monaten aus der ganzen Sache herausgehalten hat. Ein Musterbeispiel für politische Feigheit in Europa.

Gerhard Nothhaft, Salzgitter