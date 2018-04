Unter dem Motto „PFANDtastisch“ rufen die Rewe-Märkte regelmäßig ihre Kunden auf, ihre Pfandbons für den guten Zweck zu spenden. Mehr als 80 000 Euro kamen durch die Aktion bereits zusammen, bei der immer für verschiedene Hilfsprojekte in der Region gesammelt wird.

Auch die Spendenaktion unserer Zeitung mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband wurde erneut mit einer Spende der Aktion bedacht: 6000 Euro kommen in den Spendentopf. Insgesamt sind dieses Mal 135 667,69 Euro für „Das Goldene Herz“ zusammengekommen. Diese Summe wird am Donnerstag bei der großen Spendenübergabe an die 14 Projekte aus der Region ausgeschüttet, über die wir in den vergangenen Wochen ausführlich berichtet haben. Sie setzen sich für Krebspatienten und ihre Angehörigen ein.