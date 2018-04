„Die Beute wird intern aufgeteilt“

Wolfsburg Zu „Osterloh für eigene Batteriezell-Produktion“ vom 11. April:

Es ist unerträglich, dass die PKW-Hersteller es für selbstverständlich halten, dass Stromverbraucher die Fertigung von Autos alimentieren sollen. Geht es schlecht, schreien sie nach Hilfen und erpressen die Politik, siehe die Abwrackprämie oder die Kaufprämie des Steuerzahlers für E-Mobile. Das zur Hilfe gezahlte Geld wird, so wie es allgemein üblich ist, auch nicht zurückgezahlt. Sobald es mal gut läuft, wird die Beute intern aufgeteilt.

Gerade die Herrn Osterloh so nahestehende IG-Metall hat massiv für die teure Ökostromerzeugung geworben, und nun, oh Wunder, lohnt sich aus Kostengründen eine Akkufertigung in Deutschland nicht mehr, und der Stromverbraucher zahlt den verteuerten Strom, die hohen Kraftwerksverluste, und nun soll er auch noch die notleidenden PKW-Hersteller alimentieren. Eine Anmaßung sondergleichen.

Helmut Bömelberg, Salzgitter