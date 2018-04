„Ein dritter Weg verbietet sich“

Region Zu „Alternative zu Streiks müsste zu finden sein“ vom 13. April:

Herr Schrot schreibt: „Das Streikrecht hat seinen Ursprung in den sozialen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts.“

Da darf ich richtigstellen: das verbriefte Recht zu streiken hat seinen Ursprung im 20. Jahrhundert – in der November-Revolution von 1918.Die private Aneignung der Ergebnisse gesellschaftlicher Arbeit machte es notwendig. Diejenigen, die sich den Gegenwert gesellschaftlicher Arbeit aneignen, würden sich von keinem Pfennig, der in ihre Taschen wandert, freiwillig trennen, und diejenigen, die die gesellschaftliche Arbeit leisten, müssen um jeden Groschen kämpfen – also streiken. Das galt vor hundert Jahren, und weil wir nach wie vor im Kapitalismus leben, gilt das auch heute noch.

Ein dritter Weg, wie Sie ihn vorschlagen, verbietet sich: Regierung und Unternehmer an einem Tisch und den Gewerkschaften das Streikrecht nehmen wie nach 1933? Wer so etwas ernsthaft in Erwägung zieht, der will eine andere Republik.

Heide Janicki, Braunschweig