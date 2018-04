„Der Hund hat zwei Menschen getötet“

Berlin Zu „Menschenrechte für den Hund?“ vom 16. April:

Wie können Bundesbürger dagegen sein, dass der Staffordshire-Terrier Chico eingeschläfert wird? Dieser Hund hat zwei Menschen getötet. Dahingestellt sein mag die eventuell nicht hundegerechte Haltung, aber diese Menschen haben ihren Hund nicht gequält und nicht auf Kämpfe abgerichtet. Somit hat dieser Hund keinen Grund gehabt, in einen Blutrausch zu verfallen. Fest steht, dass diese Rasse zu den Listenhunden gehört, die als äußerst beißwütig und aggressiv gelten. Diese Tiere sind lebende Waffen. Dass nach dem im Jahre 2000 unter grausamen Umständen von zwei Kampfhunden getötete Volkan in Hamburg immer noch Listenhunde gekauft und teilweise heimlich gezüchtet werden, ist nicht zu fassen. Sicher liegt es auch an einer guten Erziehung, Hunde nicht in ihrem Wesen zu stärken. Aber fest steht: Diese Hunde sind tödliche Waffen.

Ines Martina Hoppe, Salzgitter