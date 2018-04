Thyborøn Zu „Es können sich nicht mehr viele wehren“ vom 19. April:

Natürlich war es ein Nazi-U-Boot – ein Boot der Marine der Nazis! Die Matrosen haben „im guten Glauben [...] ihren Dienst getan“? Woran haben sie denn geglaubt? An den Endsieg?

Es waren auch große Teile der Wehrmacht, die an den Kriegsverbrechen teilgenommen, ja diese sogar geplant haben. Das ist Gott sei Dank inzwischen alles belegt. Alle, die im 2. Weltkrieg als deutsche Soldaten gekämpft haben, haben damit auch das Nazi-Regime verteidigt. Das habe ich auch meinem eigenen Vater vorgeworfen, der sich im „guten Glauben“, seine Heimat verteidigen zu müssen, freiwillig zum Polenfeldzug gemeldet hat. Natürlich war es während des Krieges extrem schwierig, sich gegen das Regime zu stellen.

Das hätte viel früher geschehen müssen. Man darf nie vergessen, dass Adolf Hitlers Partei bei der letzten freien Wahl zwar nicht die absolute Mehrheit erreicht hat, aber doch so viele Stimmen bekam, dass er mit Hilfe einer anderen Partei eine Koalitionsregierung bilden konnte. Genau darum ist es heute so wichtig, sich gegen rechtsextreme Parteien zu wehren und nicht auf ihr dummes Geschwätz hereinzufallen. Und die letzten Überlebenden haben die Pflicht, die Wahrheit an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben.

Rolf Schnitger, Wolfsburg

Wehren gegen positive Umdeutung des Kriegs

Zum selben Thema:

Normaler Dienst? Nein!

Es herrschte ein grauenhafter Krieg, an dem Soldaten, egal welcher Waffengattung, ihren Anteil hatten.

Millionen Deutsche haben den Verbrechern zugejubelt, welche sie verführt und missbraucht haben, darunter eben auch Soldaten. Es gab auch in der Wehrmacht menschenverachtende Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Ich kann die Panik und das Leid, dass die Matrosen in ihren U-Booten ertragen mussten, in seiner ganzen Dimension sicher nicht ermessen. Aber die U-Bootbesatzungen hatten den Befehl, Schiffe zu torpedieren, auf denen junge Menschen ihr Leben verloren.

Dagegen, einen Krieg, ob vergangen oder gegenwärtig, positiv umzudeuten, möchte ich mich mit aller Entschiedenheit wehren.

Dagmar Attia, Braunschweig