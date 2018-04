München: Ein Zeichen, wozu Christen fähig sind

Zu „In bayerischen Behörden muss ein Kreuz hängen“ vom 25. April:

In totalitären Staaten werden Bilder der jeweiligen Machthaber oder die Symbole ihrer Macht an öffentlichen Orten gezeigt, zur ständigen Mahnung oder Erinnerung.

Nun haben wir ihn also wieder, den Streit um die Symbolik des Kreuzes. Es wird gesagt, es bedeute auch Einsatz für Schwache, Feindesliebe, Liebesgebot. Wirklich?Schauen wir uns doch mal die Geschichte der Christenheit an. Da steht das Kreuz eben auch für Zwangschristianisierung, Kreuzzüge, unzählige Morde an unschuldigen Menschen durch die Inquisition oder auch nur die Drohung mit fortdauernden Höllenqualen, wenn man nicht bestimmte Rituale befolgt. Man sollte nicht vergessen, welch eine breitere Blutspur in der Geschichte der Menschheit die Christen hinterlassen haben.

Wohl nicht umsonst steht in unserer Gesellschaft das Kreuz auch als Symbol für Tod.

Ein ständig drohendes Zeichen dafür, wozu Christen eben auch fähig sind.

Siegfried Nickel, Braunschweig