„Menschen sind zweitrangig“

Braunschweig Zu „Pflegebranche krankt an Bezahlung und Image“ vom 26. April:

Der Pflegenotstand ist nicht erst seit der Anfrage der Grünen bekannt. Laut Verdi fehlen früheren Medienberichten zufolge bundesweit in Kliniken rund 70 000 Stellen in der Pflege. Die 8000 neuen Fachkraftstellen, die von der Regierungskoalition im Bund geschaffen werden sollen und nicht einmal eine volle Stelle je Einrichtung bedeuten, werden diese Lücke nicht schließen können. Dies offenbart auch, dass die Politik bisher nicht nur völlig versagt hat, weil sie es soweit kommen ließ, sondern absolut keinen Plan hat, dieses langfristige Problem wirklich ernsthaft anzugehen. Vermutlich, weil eine notwendige Ausweitung des Sozialbudgets aus ideologischen Gründen unvorstellbar ist. Die schwarze Null wäre in Gefahr – möglicherweise steigende Sozialbeiträge würden die Arbeitskosten erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Denn ein Problem ist doch auch, dass die Pflege nur noch aus ökonomischer Sicht betrachtet wird. Wie es den Menschen geht, ist zweitrangig.

Wilfried Ottersberg, Schandelah