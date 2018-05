„Deutschland ähnelt mehr und mehr den USA“

Der chinesische Künstler Wu Weishan vor seiner 4,4 Meter hohen Karl-Marx-Statue, die am 5. Mai in Trier enthüllt wurde. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Berlin Zu „Was hat uns Karl Marx noch zu sagen?“ vom 7. Mai:

Ich möchte Karl Marx zum 200. Geburtstag gratulieren. Er ist noch immer im Mode. Das, was gerade mit der Deutschen Post passiert, ist ein Beweis dafür. In den USA, wo ich herkomme, ist Marx alles anderes als populär. Das Resultat ist ein Land ohne gesetzlichen Kündigungsschutz oder Anspruch auf (bezahlten) Urlaub für die arbeitende Bevölkerung. Ich möchte nur ein Beispiel vorbringen: In Kalifornien gibt es rund 114 000 Obdachlose und 885 000 Millionäre. Nun lebe ich seit über vierzig Jahren in Deutschland und sehe, wie Deutschland mehr und mehr meiner Heimat ähnlich wird. Die Post wurde privatisiert – und so kommt es zu einer allmählichen Verelendung der Mitarbeiter, weil sich alles um Dividende für die Aktionäre dreht. Wenn man die letzten Bastionen des Kommunismus auf dieser Welt unter die Lupe nimmt, sieht man ganz deutlich, dass der Marxismus gescheitert ist, aber ich als Altenpfleger fühle mich, wie bestimmt auch viele Postmitarbeiter, ganz und gar nicht frei.

Glen Mapp, Weddel

Kapitalismus in der Legitimationskrise

Zum selben Thema:

Der Kapitalismus hat eine Legitimationskrise, weil Hoch- und Niedrigeinkommen und Vermögen zugunsten einer kleinen Minderheit eklatant auseinanderdriften, höhere Profite auf dem Spekulationsmarkt als im Realmarkt zu erzielen sind, prekäre Beschäftigungen besorgniserregend zunehmen und die Sozial- als auch Klimakatastrophen als Produkt eines zwanghaften Kapitalwachstums unsere Zivilisation maßgeblich gefährden. Die Digitalisierung an vielen Arbeitsplätzen verschärfet den Konkurrenzkampf unter abhängig Beschäftigten. Ursachen dieser Mechanismen und Lösungsmöglichkeiten – beispielsweise die Verkürzung des Arbeitstags – lassen sich bei Karl Marx nach wie vor nachlesen.

Klaus Kunz, Rühen