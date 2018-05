Braunschweig Zu „Eintracht bricht völlig auseinander“ vom 14. Mai:

Ich denke, dass es absolut müßig ist, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wer schuld an diesem Desaster ist. Abgestiegen sind wir Eintrachtler alle. Ich will auch den Trainer Torsten Lieberknecht und seine Schützlinge nicht an den Pranger stellen, aber einer aus der Führungsriege liegt mir doch schwer im Magen: der Herr Arnold. Mag sein, dass er mit seinem Gespare die Finanzen der Eintracht auf Vordermann gebracht hat, aber seine Einkaufspolitik ging mächtig ins nach Hinten los.

Eintracht brauchte gerade nach den Abgang von wichtigen und wertvollen Spielern passenden Ersatz. Der kam nicht; stattdessen machte immer wieder der Begriff „Pespektivspieler“ die Runde. Das hätte gut gehen können, wenn die Jungs Zeit gehabt hätten, sich zu entwickeln. Aber das hatten sie nicht, und das Risiko, das Herr Arnold eingegangen ist, wurde für die Eintracht zum Verhängnis. Das vorhandene Spielermaterial war nicht in der Lage, mehr zu liefern. Ein paar gestandene Profis als Verstärkung hätten es vielleicht bewirkt, das in den schlechten Zeiten aus einem Unentschieden noch ein Sieg herausgekom- men wäre.

Profis waren dem Manager vielleicht zu teuer – aber mit dem Abstieg wird es jetzt richtig teuer, und das müssen wir alle ausbaden.

Torsten Lüddecke, Wendeburg

Eintracht fit für den Aufstieg machen

Zu m selben Thema:

Die Vereinsführung hätte spätestens in der Winterpause den konzept- und planlosen Lieberknecht entlassen müssen. Konkurrenten wie Bochum und Darmstadt haben da entschlossener gehandelt und Ihre Trainer ausgetauscht.

Durch ihre Untätigkeit haben Herr Ebel und Herr Voigt ihren Anteil am Abstieg. Auch Herr Lieberknecht hätte von sich aus handeln und sein Amt zur Verfügung stellen sollen. Leider hatte er diesbezüglich nicht den Charakter eines Möhlmann, der vor 10 Jahren genau so zum Wohle des Vereins handelte. Ich hoffe sehr, man hat einen Plan B, den man jetzt schnellstmöglich umsetzt, um die Eintracht für die kommende Saison in der 3. Liga fit für den Aufstieg zu machen.

Thorsten Hirt, Schöppenstedt