„Agrarflächen nicht leichtfertig zerstören“

Braunschweig Zu „Großes Interesse an Gewerbegebiets-Plänen“ vom 8. Mai:

Die Stadt darf nicht der Gier nach höheren Gewerbesteuereinnahmen um jeden Preis verfallen. Das Versprechen der Oberbürgermeister, das neue Industrie- und Gewerbegebiet im Südwesten Braunschweigs werde umweltverträglich gestaltet, ist angesichts der für Jedermann sichtbaren Wirklichkeit in den Kanaldörfern nicht glaubhaft. Wird diese Situation auch für Braunschweig angestrebt?

Für mich ist Braunschweig ist die Stadt der Wissenschaft und Forschung. Dieses Image muss gepflegt werden.

Nur die ausgesuchte Neuansiedlung von entsprechenden Betrieben mit guten Arbeitsplätzen kann dies erhalten. Die Flächen sind sehr wohl noch vorhanden und dürften für solche Betriebe auch interessant sein. Es muss eingesehen werden, dass Braunschweig nicht in der Fläche wachsen wird. Weitere großflächige Industriebetriebe können hier nicht ansiedelt werden. Die jetzt in Frage stehenden noch vorhandenen wertvollen Agrarflächen am südwestlichen Stadtrand dürfen nicht leichtfertig und unwiederbringlich zerstört werden. Zudem ist dort bereits in Sichtweite von Schacht Konrad und unmittelbar am geplanten Gewerbegebiet der für die Umladung der Atomabfälle erforderliche Verladebahnhof Beddingen gelegen. Ist die Umgebung allein dadurch nicht schon über Gebühr für die Zukunft belastet?

Manfred Warnat,

Braunschweig-Geitelde

Nahrungsquellen um die Hälfte dezimiert

Zum selben Thema:

Wie in jedem Jahr brütet bei uns in der Schleusenwohnsiedlung der „Vogel des Jahres 2018“. Wie Sie wissen, ist diese Auszeichnung nur den bedrohten Vogelarten vorbehalten. Die Kleinen sind jetzt bald flügge und werden ausziehen. Werte Herren Oberbürgermeister, glauben Sie, dass unser Star noch bei uns brüten wird, wenn hier LKW über die Straßen donnern und alles einbetoniert ist und die Nahrungsquellen um mehr als die Hälfte dezimiert sind?

Gern lade ich Sie zu uns ein, sehen Sie sich einen der letzten schönen Naturflecken Salzgitters vor Ort an und überdenken Sie ihr Vorhaben.

Katrin Braumann, Salzgitter