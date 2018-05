„Stickoxid wird nur verlagert“

Berlin Zu „Hamburg ist erst der Anfang“ vom 24. Mai:

Bei älteren Diesel-PKW wäre meiner Meinung nach eine Hardware-Nachrüstung sinnvoll. Diese Kosten, wenn sie bei 3000 Euro oder höher liegen, müsste man aufteilen unter den Autoherstellern, der Bundesregierung und dem PKW-Halter. Die Hardware müsste von der Steuer absetzbar sein. Ich habe vor Jahren an meinem Audi A4 auch eine Nachrüstung des Rußfilters vorgenommen.

Wenn in den Städten Fahrverbote aufkommen – aber nur in bestimmten Straßen – wird sich die Stickoxidkonzentration in der Luft nur verlagern. Wie lange will die Bundesregierung warten? Bis vor dem Europäischen Gerichtshof entschieden wird? Wenn die Diesel-PKW so gefährlich sind, dann ist es höchste Eisenbahn. Hoffentlich wird es in Stuttgart, Hamburg oder München und vielen anderen Städten bald saubere Luft geben. Aber wie ist es mit den Kreuzfahrtschiffen in Hamburg?

Dieter Bartsch, Braunschweig