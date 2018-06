Braunschweig Die Rückkehrer muss man zunächst nach deutschem Recht und Gesetz verurteilen. Während der Haft schon sollte nach den Kriterien des Islamismusexperten und Psychologen Ahmad Mansour erst an einzelnen Personen und später in Gruppen eine Deradikalisierung durchgeführt werden. Imame, die einen reformierten Islam vertreten, könnten dabei behilflich sein. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis dürfen diese Personen nicht sich selbst überlassen werden, sondern sollten mit Hilfe einer Berufsausbildung einen Platz in der Gesellschaft finden können.

Christa Sbriglione, Salzgitter