„Es gibt Angebote zum Schutz der eigenen Tiere“

Braunschweig Zu „Doppelt so viele Wolfsrisse wie im Vorjahr“ vom 31. Mai:

Immer wieder liest man in goßen Lettern über Angriffe durch den Wolf.

Die Jagdlobby, einschließlich selbstdarstellerischen Politikern, leistet ganze Arbeit. Dabei gibt es reichlich Angebote, die eigenen Tiere zu schützen, wenn man es denn richtig macht –die auch vielerorts finanziell gefördert werden.

Was aber hier bei uns tagtäglich auf den Großschlachthöfen passiert – über hunderte Kilometer in viel zu engen Transportwagen werden die Tiere angekarrt, und wenn sie ihr Ziel erreicht haben, stehen sie noch stundenlang bis zur Entladung in großer Hitze oder eisiger Kälte, Tiere die sich schwer verletzt, gebrochene Beine, ausgelaufene Augen, abgebissene Körperteile haben. So werden sie aus den Fahrzeugen herausgetrieben. Wer nicht mehr laufen kann, wird mit Ketten um den Hals herausgezogen. Alles dies wurde in Bild und Ton dokumentiert und im Fernsehen ausgestrahlt, natürlich zu später Stunde, damit die Kinder keinen Schock bekommen.

Die Damen und Herren Politiker sollten, bevor sie den Mund aufmachen, sich erst einmal um solche Skandale kümmern und dringend Abhilfe schaffen

Hubert Schnabel, Braunschweig