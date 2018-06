„Eine echte Sternstunde erlebt“

Wolfsburg Zu „Mit Gottes Ehre nichts zu tun“ vom 16. Juni:

Auch ich war mit meinen Klavierschülern bei einem Konzert des Festivals Solo Dei Gloria, wir haben aber mit Evgeni Korolievs Bach-Rezital eine echte Sternstunde der intensiven, feinen und konzentrierten Auseinandersetzung mit Bach erlebt. Ein eindrucksvoller Konzertabend, in dem nicht der Künstler, sondern das Werk im Mittelpunkt stand. Von diesen Abenden gab es viele im diesjährigen Festival – angefangen von der intensiven Begegnung zwischen moderner bildender Kunst und den bewegend interpretierten Streichquartetten Schostakowitschs, Brittens und Eislers, über die Bachkonzerte mit Jean Rondeau und Alexandre Tharaud bis hin zum programmatischen Höhepunkt und Abschluss des Festivals mit Gardiners Kantatenabend. Und wollen Sie bei letzterem jedem Konzertbesucher das Daseinsrecht abstreiten, der seine Karte nicht nur „solo dei gloria“ gekauft hat, sondern weil er mit Gardiner die Interpretation einer herausragenden Künstlerpersönlichkeit erleben wollte?

Wir begeben uns auf sehr schwieriges Terrain, wenn wir erkunden wollen, was denn in der Musikwelt „solo dei gloria“ geschieht und was nicht. Wollen Sie das entscheiden? Können Sie denn messen, welche Musikerlebnisse welches innere Erleben hervorruft? Kraft Ihres Amtes ist Ihre Kritik am Carpenter-Konzert öffentlich geworden. Ist das „solo dei gloria“?

Natürlich braucht ein Festival Leuchttürme – Namen oder Veranstaltungen, die neugierig machen, bei der Musik vor Anker zu gehen und mehr zu erfahren, mehr zu hören.

Claudia Bigos, Braunschweig