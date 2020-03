Kein Verein braucht „Ultras“

Beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern München beleidigten Anhänger von Bayern München den Mäzen der Hoffenheimer. Auch in Braunschweig und in anderen Stadien gab es solche Aktionen der Ultras.

Zum Streit um die Schmähungen des Hoffenheim-Mäzens in diversen deutschen Fußballstadien an diesem Wochenende:

Diese sogenannten Fans zerstören den Fußball und sorgen schon seit Jahren dafür, dass eigentlich friedliche Sportevents zu Aufmarschgebieten von Polizei und Sicherheitsdiensten geworden sind.

Viele Familien meiden mit ihren Kindern mittlerweile die Stadien und gehen zu friedfertigeren Veranstaltungen wie zum Beispiel dem „American Football“. Mein Rat an die Vereine. Trennt Euch von den identifizierten Krawallmachern. Baut mehr Sitzplätze, werdet noch familienfreundlicher und löst die Stehtribünen auf. Sogenannte „Ultras“ braucht kein Verein.

Es ist ein Märchen, dass diese „Fans“ die Stimmung im Stadion fördern. Das Gegenteil ist hier die Wahrheit. Und als ehemaliger Einsatzleiter bei diversen Spielen (und selbst alter BTSV Fan und nach wie vor regelmäßiger Besucher der Eintracht-Spiele) weiß ich, wovon ich da rede.

Ulf Küch, Sauingen

Schmähungen sind nicht zu akzeptieren

Zu demselben Thema:

im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse in Gladbach und heute in Hoffenheim wäre es an der Zeit, dass sich die Zeitung mal mit dem seit Jahren inakzeptablen Verhalten in Block 9 befasst. Auch am Samstag glänzte der Block mit einem nicht zu tolerierenden Transparent gegen Herrn Hopp. Wenn der Stadionsprecher bewusst vom Vorsänger 9 unterlaufen wird, muss dies auch endlich medial aufgenommen werden, insbesondere wenn der Verein zur Stimmungsverbesserung einen Blocktausch unterstützt.

Wenn Schmähgesänge und persönliche Verunglimpfungen diese Stimmungsverbesserung darstellen, dann Gute Nacht, BTSV!

Christian Dutke, Salzgitter

Die Bundeswehr ist jetzt gefordert

Zur Debatte über die Öffnung

der Grenze für Flüchtlinge

durch die Türkei:

So, nun wäre es endlich an der Zeit für die Bundesregierung, einen Eilbeschluss für einen Bundeswehreinsatz zur Sicherung Europas an der griechisch-bulgarischen Grenze zur Türkei zu initiieren. Dort könnten deutsche Soldaten die Freiheit Europas zurecht verteidigen – anstelle von sinnlosen Einsätzen in Afrika und Asien.

Gerhard Nothhaft, Salzgitter

Kosten der Expertise: 0 Euro!

Zum angekündigten Modellversuch mit einem Tempolimit auf der A2 in Niedersachsen durch Verkehrsminister Althusmann (Ausgabe 29. Februar):

Ich erlaube mir, dem Testergebnis vorzugreifen:

Höhere Sicherheit: ja.

Geringerer Schadstoffausstoß: ja. Geringere Anzahl von Unfällen: ja. Weniger tödlich Verunfallte: ja.

Weniger verletzte Verunfallte: ja. Geringere Sachschäden: ja.

Entspannter Verkehrsfluss: ja.

Kosten der Expertise: 0 €

Jürgen Wolf,

Samtgemeinde Elm-Asse