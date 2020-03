„Bestmöglich gerüstet? Von wegen!“

Zur Ausweitung des Coronavirus:

seit Wochen erklärt uns Gesundheitsminister Spahn, dass Deutschland für das neue Coronavirus „bestmöglich gerüstet“ sei. „Bestmöglich“ bedeutet also, dass wir nicht einmal für das medizinische Personal, nicht einmal in den wegen des Mangels geplanten Meldezentren genügend Schutzkleidung haben. „Bestmöglich“ bedeutet auch, dass Arztpraxen derzeit kaum noch Desinfektionsmittel in üblichen Mengen (Kanister) bestellen können, sondern mit Literflaschen den Mangel kaschieren. Und die Bevölkerung verschlimmert alles, weil sie weisungsgemäß(!) sich auf mehrtägige Isolation durch Hamsterkäufe vorbereitet. Wie sähe eigentlich eine Pandemie aus, auf die Deutschland „nur unzureichend“ vorbereitet wäre? Fehlen dann den Apotheken noch mehr als die derzeit

300 Arzneimittel, deren Wirkstoffe nicht lieferbar sind (das heißt, es gibt weitgehend auch keine alternativ nutzbaren Präparate)?

Tom Stein,

Braunschweig

Es fehlt ein bundesweit einheitlicher Plan

Zum selben Thema:

Das Coronavirus ist in Niedersachsen angekommen: Schutz- und Hygieneartikel auch für Ärzte sind streckenweise ausverkauft, es drohen weitere Engpässe bei der medikamentösen Versorgung, Großveranstaltungen und internationaler Reiseverkehr liefen zunächst weiter.

Was fehlte, war ein klarer bundesweit einheitlicher Plan, wie mit einer Corona-Pandemie umgegangen wird. In den letzten Tagen wurde gehandelt, aber warum immer erst so spät?

Dr. med. Lutz Müller,

Leiferde

Wieder nur eintaktisch perfides Spiel

Zur Kandidatur von AfD-Chef Björn Höcke bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen:

So, Höcke will sich also am Mittwoch auch als Ministerpräsident bewerben! Natürlich wissen er und die AfD, dass er nie eine Chance hätte, gewählt zu werden! Was soll das also? Wieder nur ein taktisch perfides Spiel!? Ja, Höcke will mit seinem Antritt dafür sorgen, dass die CDU weiter in ihrer angeschlagenen Geschlossenheit demontiert wird, denn sollten einige CDU-Abgeordnete doch Ramelow wählen, was in Thüringen nicht auszuschließen ist, ist die Zerrissenheit dieser Volkspartei offenkundig! Die AfD könnte dann so argumentieren, dass die CDU nicht mehr die konservative Volkspartei für die Wähler ist und nur die AfD für eine strikte Trennung zu der Linken steht, denn Höcke hätte sich ja als Kandidat einer „bürgerlichen Partei“ beworben und keine Stimme aus der CDU erhalten!

Jochen Eckolt,

Braunschweig