„Das Auto als Insekten-Killer“

Zum Artikel „Volksbegehren gegen Artensterben“ vom

2. März:

Für alle, die nur die Landwirtschaft für das Insektensterben verantwortlich machen, hier mal ein anderer Insektenkiller: Der Fahrzeugbestand in Deutschland ist innerhalb eines Jahres um eine Million Fahrzeuge auf insgesamt

65,8 Millionen gestiegen. Ein Kfz tötet jedes Insekt – egal, ob selten oder nicht. Ob Frühjahr, Sommer oder Herbst. Ob Tag oder Nacht 24 Stunden. Nonstop. In der Landwirtschaft wird mit Schadschwellen und mit nützlingschonenden Insektiziden gearbeitet und das nicht erst seit letztem Jahr.

Christian Wüllner,

Flöthe

Da wird der Bockzum Gärtner

Ebenfalls zu diesem selben Thema:

Längst überfällig bereiten Umweltverbände ein Volksbegehren gegen das Artensterben in Niedersachsen vor und siehe da, die Landesregierung will dies verhindern! Wie aus dem Hut gezaubert, soll in wenigen Wochen ein Maßnahme-Paket vereinbart werden, obwohl ein fertiger Gesetzentwurf fehlt. Und die Bauern, die nach überwältigender Auffassung von „Fachleuten“ als Hauptverursacher des Artensterben gelten, sollen einbezogen werden. Da wird der Bock zum Gärtner.

Hans-Hermann Funke,

Salzgitter

Vortrag zu Eva Braun unproblematisch

Zum um den nicht-gehaltenen Vortrag über Eva Braun:

Jegliche inhaltliche Kritik an dem Vortrag verbietet sich alleine schon deswegen, da er nicht gehalten wurde und niemand den Inhalt kennt. Den geplanten Titel des Vortrags, der eindeutig als Zitat gekennzeichnet ist, kann man durchaus kritisieren, sofern er einem missfällt. Dabei wurde aber in der gesamten Diskussion übers Ziel hinausgeschossen. Das, was allen voran Kumlehn, aber auch Stadt und Klein gerade betreiben, ist rufschädigendes Verhalten gegenüber der Uni, dem Schlossmuseum, aber allen voran dem Referenten. Manche scheinen es dieser Tage zu vergessen, aber im Zentrum der Geschichtswissenschaft steht das Verstehen, nicht nur das bloße Erinnern. Es ist absolut unproblematisch, einen Vortrag in einem wissenschaftlichen Rahmen über die Täterin Eva Braun zu halten, sofern dies auf seriöse Weise geschieht. Gleichzeitig ist es natürlich gut und wichtig, dass Erinnerung an die Verbrechen des NS stattfindet.

Daniel Haberlah, Göttingen