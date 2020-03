„Schulschließungen sind Unsinn“

Stühle stehen in einem Klassenzimmer in einer Grundschule auf den Tischen. Fast alle Bundesländer schließen die Schulen.

Zur Corona-Ausbreitung:

Für Corona sind klare Risikogruppen (Alter oder Vorerkrankung Lunge) definiert. Sinnvoll wäre folglich, Menschen mit diesen Gefährdungen anzubieten, weniger bis gar nicht am öffentlichen Leben teilzunehmen, bis das Virus vorüber ist. Einkäufe könnten von Schülern erledigt und vor die Tür gestellt werden.

Bei 10 Euro je Einkauf, gezahlt vom Staat, hätten wir ein Heer von Freiwilligen. Alle nicht lebensnotwendigen Arztbesuche (Zahnarzt, Augenarzt u.a.) werden auf unbestimmt verschoben, Reisen werden storniert. Öffentlichen Veranstaltungen bleibt man fern. Da viele der Gefährdeten im Rentenalter sind, würde die Wirtschaft nahezu nicht beeinträchtigt, bis auf z.B. Kreuzfahrten. Schulen zu schließen und die Epidemie zu verlangsamen ist Unsinn. Gerade ältere Schüler werden sehr mobil, wenn sie wochenlang Ferien haben. Und – wie lange sollen die Schulen geschlossen bleiben – ein oder zwei Jahre?

Rolf Steinkampf,

Mönchevahlberg

Der Rechtsstaat wehrt sich

Zum Artikel „Höcke unter Beobachtung vom 13. März.

Endlich werden dem „Flügel” die Flügel gestutzt. Der Rechtsstaat wehrt sich. Ich hoffe allerdings, die Entscheidung des Verfassungsschutzes öffnet mehr Menschen die Augen, dass unsere Demokratie ein fragiles Gebilde und keinesfalls selbstverständlich ist.

Klaus Gruebl,

Braunschweig

Die ganze AfD ist in der Verantwortung

Ebenfalls dazu:

Die letzte Chance für die AfD, zu beweisen, dass sie eine Partei auf dem Boden des Rechtsstaates ist!?Der Flügel um Höcke mit circa 7000 AfD-Mitgliedern ist als rechtsextremistisch und somit staatsfeindlich vom Verfassungsschutz eingeordnet worden, und damit ist die ganze AfD in die Verantwortung genommen! Nur wenn die Partei bereit ist, sich von diesem Flügel mit Höcke zu trennen hat sie eine Chance, in das bürgerliche Spektrum der Parteienlandschaft überhaupt aufgenommen zu werden! Ich sage extra Chance, denn es gibt natürlich weitere führende Parteimitglieder, die den schmalen Grat der Verfassungskonformität gehen und damit immer am Rande unserer freiheitlichen Grundordnung agieren! Entweder trennt sich die AfD von Höcke oder wenn nicht, ist die Gefahr groß, dass die gesamte Partei zu einem Beobachtungsfall wird und endgültig in das rechtsextreme Abseits in unserer Gesellschaft abgeleitet!

Jochen Eckolt, Braunschweig