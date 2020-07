„Wehrpflicht war früher Lotterie“

Rekruten nehmen 2009 in Berlin an dem öffentlichen Gelöbnis teil. Ein Leser hält die Aussetzung der Wehrpflicht für richtig und sagt: rechte Gesinnung habe es schon immer in der Bundeswehr gegeben.

Zu dem Interview mit der Wehrbeauftragten Eva Högl am 4. Juli und der anschließenden Debatte:

Frau Högl ist Wehrbeauftragte und ist verantwortlich für die Sorgen der Soldaten. Diese Funktion ist äußerst wichtig. Natürlich darf Frau Högl ihre Meinung bezüglich der Wehrpflicht äußern. Die Frage ist, warum ihre Meinung durch alle Medien geht. Die Wehrpflicht wurde ausgesetzt, weil es keine Wehrpflicht, sondern eine Wehrpflicht-Lotterie gab. Wer Glück hatte, wurde nicht eingezogen, wer Pech hatte, musste den Dienst ableisten. Es war richtig, dieses Spielcasino zu schließen.

Rechte Gesinnung ist in der Bundeswehr übrigens nicht neu. Ich war Mitte der 1960er Jahre dort. Deutschland befand sich im kalten Krieg und es bestand die Wehrpflicht. Damals kamen die Kompaniechefs und die Bataillonskommandeure aus der Wehrmacht und viele davon waren rechts. Sie waren verärgert über Nazi-Prozesse gegen ehemalige Kollegen und sagten es auch offen. Das zeigt: Die Wehrpflicht verhindert keine rechte Gesinnung in der Bundeswehr. Frau Högl sollte sich um ihre eigentlichen Aufgaben kümmern.

Dr. Wolfram Mücke, Vechelde

Europa macht es richtig!

Zum Artikel „Europa wird alt und schrumpft“ vom 7. Juli:

Der Artikel macht glauben, dass Europa dringend etwas zur Steigerung seiner Bevölkerungszahlen unternehmen muss oder zumindest zur Erhöhung seiner Produktivität, wenn es die angestrebte Vormachtstellung in der Welt erhalten will. Ich sage: nein, denn Europa macht es richtig! Wir müssen vielmehr erreichen, dass die Bevölkerungszahlen weltweit nicht weiter explodieren. Am besten wäre es sogar, die Bevölkerungszahlen würden drastisch sinken und auf ein für unsere Erde erträgliches Maß schrumpfen. Das nämlich würde fast alle unserer Probleme, mit einem Schlag lösen: weniger Hungersnot, weniger Fluchtbewegungen, weniger Verkehrsmittel, weniger Industrie, weniger CO 2 , bessere Luft, keine Wohnungsnot, mehr Platz für Pflanzen und Tiere etc. Leider traut sich niemand, diesen doch so offensichtlichen Lösungsansatz zu verfolgen, nicht einmal die Fridays-for-Future-Bewegung.

Karola Hachmann, Braunschweig

Globalisierter Kapitalismus profitiert

Ebenfalls zu dem Thema:

Der Demografiebericht der Kommission enthält interessante Fakten, zieht meines Erachtens aber die falschen Schlüsse. In dem Bericht wird der prognostizierte Bevölkerungsschwund in Europa beklagt. Das Gegenteil ist richtig. Das Grundproblem für die Klimakatastrophe, für Umweltverschmutzung, Kriege und Flucht ist doch die Bevölkerungsexplosion – von derzeit 8 Milliarden Menschen erwarten wir ein Wachstum bis 2050 auf 11 Milliarden Menschen. Ein Interesse an der Zunahme der Weltbevölkerung hat der globalisierte Kapitalismus, der an möglichst vielen Konsumenten interessiert ist – und die großen Kirchen, die auf neue Gläubige warten.

Manfred Wollschläger,

Wolfenbüttel

Corona ist der Konsumkiller

Zum Artikel „Ministerin: Wir können auf die Maskenpflicht noch nicht verzichten“ vom 7. Juli:

Der Coronavirus ist der Konsumkiller. Und es ist nicht die Maskenpflicht, wie es Herr Schmidt von der Arbeitgebervereinigung Hannover sieht. So hatte ich zuletzt zum Beispiel beim Kauf von Nordic-Walking-Stöcken in einem Fachgeschäft für Outdoor-Artikel eine Beratung, die ich nur wahrnehmen konnte, da wir beide eine Maske getragen haben. Ohne Maskenpflicht wäre der Kauf nie zustande kommen. Anders formuliert: Die Maske gehört in den Geschäften auf Mund und Nase, und nicht in die Mottenkiste, so wie das einmal Herr Krack vom Braunschweiger Handelsverband boshaft im Juni erklärt hat.

Wilhelm Eßmann, Braunschweig