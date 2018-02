Teststrecke für den Nahverkehr

Zu „Spargel-Express nach Wendeburg bekommt Chance“ vom 3 Februar: Das ist doch sensationell! Endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Die Straßen quellen über, dafür braucht man sicherlich kein Gutachten. Die Kosten im Vergleich zu einem kompletten Neubau sind gering, da es eine Reaktivierung ist. Liebe Politiker und Verwaltungen, bitte setzt euch an einen Tisch und findet Lösungen. Wichtig finde ich, für die direkten Anwohner an einen optimalen Lärmschutz zu denken. Macht die Strecke mit Fördergeldern zur Teststrecke des Braunschweiger Nahverkehrs. Hier ist das Land gefragt, das zu finanzieren.

Sven Winter, Hillerse

Bekommt der Schwarze Berg einen Bahnhof?

Ebenfalls dazu:

Wenn das Land die Wirtschaftlichkeit der Trasse für den Spargel-Express untersuchen soll, bitte ich darum, eine Alternativrechnung unter Einschluss eines Haltepunktes direkt hinter dem Bahnübergang Gifhorner Straße aufzumachen. Mit dem Haltepunkt würden die Passagierzahlen sprunghaft ansteigen. In direkter Nachbarschaft liegen die Bürogebäude der VW Financial Services und das Volkswagen-Werk Braunschweig mit Tausenden Mitarbeitern sowie das Eintracht-Stadion. Nicht zu vergessen die Siedlung selbst mit cirka 5000 Einwohnern.

Friedemann Reiss, Braunschweig

Haushaltswirtschaft ist sparsam zu führen

Zu „Markurth: Jetzt ist die Zeit, massiv zu investieren“ vom 7. Februar:

Wenn Elke Flake (Grüne) die Meinung vertritt, „es sei nicht unsere oberste Aufgabe, Sparkasse zu sein und Geld zusammenzuhalten“, beweist sie ihre Unkenntnis des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. In § 110, Abs. 2 ist dies geregelt: „Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.“

Der Haushalt muss alle gesetzlichen Aufgaben der Kommune sicherstellen. Der Rest sollte mit vorhandenen oder zu erwartenden finanziellen Mitteln umgesetzt werden (können), aber keinesfalls mit Krediten finanziert werden.

Manfred Bräuer, Braunschweig

Tempo-Kontrollen sind viel wirksamer

Zu „Bekommt Lehndorf einen dreidimensionalen Zebrastreifen?“ vom 1. Februar und „Aus für den 3D-Zebrastreifen“ vom 8. Februar“:

Alle Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Zebrastreifens werden nach meiner Meinung keinen Effekt haben. Offensichtlich handelt es sich bei über 90 Prozent aller Autofahrer auf der Saarbrückener Straße um Pendler, die diese Strecke täglich fahren. Sie alle wissen, dass dort ein Zebrastreifen ist. Sie alle wissen auch, dass dort Tempo 30 ist. Statt neuer Schilder, neuer Markierungen oder neuer Lampen sollte die Polizei lieber eine zeitlang konsequent das Tempolimit überwachen. Und auch bei anderen Verkehrsverstößen, wie dem Überfahren des Zebrastreifens trotz wartender Kinder oder dem ungebremsten Weiterfahren auf dem Bürgersteig bei Gegenverkehr, müssen die Autofahrer endlich einmal mit Konsequenzen rechnen, da sich dieses Verhalten inzwischen wie selbstverständlich eingebürgert hat. Dass es sich bei dem Zebrastreifen nicht längst um einen Unfallschwerpunkt handelt, liegt wohl nur daran, dass viele Eltern ihre Kinder den Zebrastreifen gar nicht mehr alleine überqueren lassen.

Ulf Matthiesen, Braunschweig

Überwege sollten

erhöht werden

Ebenfalls dazu:

Ich halte so etwas für Blödsinn. Es wirkt genau einmal, dann brettern die Fahrer wieder einfach drüber. Die beste Lösung, die ich bisher kennengelernt habe, gibt es auf Sao Miguel (Azoren). Da sind die Überwege um etwa 10 bis 15 Zentimeter erhöht. Da kann man nicht einfach drüberkacheln, sondern muss abbremsen, sogar wenn niemand kommt. Das beruhigt den Verkehr enorm.

Michael Beck, Braunschweig

Wie hoch ist die Schadstoffbelastung?

Zu „Spezialgerät soll Glyphosat ersetzen“ vom 5. Februar:

Ahja, also ein Gasbrenner wie in Häusern zur Wärmeproduktion soll es sein. Und wie sieht das dann mit der Schadstoffbelastung der Luft aus? Wird dann auch regelmäßig überprüft, wie sich die Abgase aus diesem Gerät verhalten? Ist die Technik schon soweit ausgereift, dass das Spezialgerät mit den neuesten Gasgeräten in den Haushalten mithalten kann?

Gisela Kamp, Braunschweig

Glyphosat ist nicht krebserregend

Ebenfalls dazu:

Braunschweig verzichtet nun auf Glyphosat, was den Steuerzahler wohl mindestens 300 000 Euro im Jahr kosten wird. Da die Unkräuter trotzdem vernichtet werden, wird es demzufolge zu keiner Zunahme von Insekten kommen. Glyphosat ist nicht krebserregend und wird auch nicht im menschlichen Körper angesammelt, wie seriöse Studien bewiesen haben. Was könnte man mit dem verschwendeten Geld nicht alles machen, wie viele Schulen könnte man damit sanieren, wie vielen Migranten eine Ausbildung geben, wie viele arme Kinder speisen, wie viele Bäder und Büchereien wieder eröffnen? Das alles wird für eine diffuse Ideologie aufgegeben.

Christian Stehr, Braunschweig