Löwentor: Stadt geht Risiko ein

Zum Bericht „Stadt finanziert Löwentor mit 20 Millionen“ vom 20 Februar: Mit Entsetzen habe ich Ihren Artikel gelesen, dass die Stadt Wolfenbüttel nunmehr das finanzielle Risiko des Projektes ganz allein oder überwiegend übernehmen soll. Diese Information zeigt, dass der bisherige Projektentwickler schlicht gescheitert ist, da weder das Konzept noch die bisher gefundenen Mieter ausreichend sind, um eine eigene Finanzierung zu ermöglichen. Damit eröffnet sich ein erhebliches finanzielles Risiko für die Stadt Wolfenbüttel, das weit über die Investitionssumme hinausgeht. Es entstehen Folgekosten aus den Verlusten, die daraus entstehen und städtebauliche Nachteile durch ein nicht funktionierendes und das Stadtbild nicht bereicherndes störendes Gebäude.

Die Fachleute der Region, die sich mit Projektentwicklung und bauträgerschaftlichen Maßnahmen im gewerblichen Sektor auskennen, haben das Projekt abgelehnt, weil einerseits der Einstandspreis für das Grundstück zu hoch war und andererseits die von der Stadt gewünschte Konzeption nicht tragfähig ist. Schon vor mehr als drei Jahren habe ich in einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit Bauträgern der Stadt und Bürgermeister Pink vorgeschlagen, eine andere Lösung, die wahrscheinlich sofort tragfähig und auch nicht von der Stadt zu finanzieren wäre, umzusetzen. Die Idee: nur im Erdgeschoss einen sogenannten Nahversorger mit einem möglichst hohen Anteil an Biowaren installieren. Dazu gibt es Spezialisten, die sich sicher in Wolfenbüttel etablieren wollen. Dies würde die Innenstadt bereichern.

In den Obergeschossen kann das seit langem gewünschte größere Hotel errichtet werden. Der bisher von der Stadt dafür vorgesehene Standort außerhalb des Stadtkerns hat sich in der Vergangenheit trotz erheblicher Kosten, u. a. nutzloser Gutachten etc. als völlig sinnlos herausgestellt und sollte ernsthaft nicht weiter verfolgt werden. Das Grundstück in den Steinhauser Gärten eignet sich vielmehr für eine Verdichtung für stadtnahes Wohnen. Leider hat die Stadt auf den damaligen Vorschlag nicht reagiert, sondern in unverantwortlicher Weise ein von vornherein zum Scheitern verurteiltes Projekt durch die Firma Iandus unterstützt – mit der Konsequenz, dass sie nunmehr den Scherbenhaufen mit hohem Risikopotenzial für die Zukunft selbst beseitigen muss!

Rüdiger Scheller, Braunschweig

Verwaltung kann nicht

als Investor auftreten

Zum selben Thema:

Als ehemaliges Mitglied des Rates der Stadt Wolfenbüttel (1996 bis 2006) fällt es mir schwer, den heutigen Entscheidungsträgern einen Rat zu geben. Die Dimension der beabsichtigten Investition von 20 Millionen Euro oder knapp 1000 Euro pro Haushalt der Stadt führt mich dazu, dass ich hier nicht schweigen kann.

Die Entscheidung des Rates, das ehemalige Karstadt-Grundstück zu erwerben, kann ich nachvollziehen und das findet meine hohe Anerkennung. Es ging darum, einem finanziell angeschlagenen ausländischen Finanzinvestor das Heft des Handelns bzw. des Nichthandelns abzunehmen. Der Bereich sollte einer geordneten Entwicklung zugeführt werden.

Nun haben sich jedoch bereits zwei Projektentwickler mit der von uns allen gewünschten Schaffung eines (zweiten) Magneten in der Fußgängerzone versucht. Ein Investor, der mit eigenem Unternehmerrisiko dieses Projekt durchführen will, hat sich jedoch auf der Grundlage der bisherigen Mietinteressenten anscheinend nicht gefunden. Das kann meines Erachtens nicht dazu führen, dass eine Kommunalverwaltung nun als Investor für den Neubau eines Geschäftshauses, dessen Nutzung nur teilweise festzustehen scheint, auftritt – wenn Leute vom Fach nicht bereit sind, eigenes Geld in die Hand zu nehmen. Ich appelliere, hier zunächst das Gebäude abzureißen und dann, wenn Nutzung und bauliche Anforderungen feststehen, einem Unternehmer den Bau eines funktionsgerechten Gebäudes zu ermöglichen.

Anette Schulze, Wolfenbüttel