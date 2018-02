Das Jammern bitte einstellen

Zu „Neuer Ärger um die Fischerbrücke“ vom 19 Februar: Ich kann das Jammern einiger Leiferder über die neue Brücke nicht mehr hören. Sollen sie sich doch einen Tag neben die „große“ Brücke Rüningen-Stöckheim stellen und zählen, wie viele Brummis andauernd darüber rasen. Meist um

in der Nähe Getreide abzuladen.

Aber diese Fahrer haben dies schon immer getan und werden es weiterhin tun. Auch bei kleiner Brücke. Die Erfahrung müssten doch gerade die Anlieger der Fischerbrücke schon oft gemacht haben. Videos und Events mit sich begegnenden LKW auf engen Straßen sind Panikmache! Sie haben nichts mit der Breite einer Brücke zu tun. Übrigens, die „große“ Stöckheimer Brücke fügt sich wunderbar in die Landschaft ein. Ein großes Lob an die Stadt!

Peter Berger, Braunschweig

Planungen für viel zu große Brücke stoppen

Ebenfalls zu diesem Thema:

Herr Diesterheft sagt: „Es kann tatsächlich sein, dass überhaupt keine neue Brücke gebaut wird.“

Hoffentlich meint er damit, dass die alte Brücke wiederhergestellt wird. Aus der Stellungnahme der Stadt Braunschweig geht hervor, dass diese Maßnahme 275 000 Euro kosten würde. Die Fertigstellung wurde für Mitte 2017 vorgesehen. Also ein sehr übersichtlicher Zeitplan. Für die neue Brücke betragen alleine die Planungskosten 600 000 Euro. Wird dieses Geld zur Instandsetzung der alten Brücke genommen, sollte eine vernünftige langfristige Lösung herauskommen. Die Leiferder wären zufrieden. Also, liebe Politiker, stoppt die Planungen für die neue viel zu große Brücke, die keiner haben will und spart Steuergelder. Die neue Brücke soll nach dem Planungsstand 2020 für den Verkehr freigegeben werden. Dieser Zeitplan ist wohl reines Wunschdenken. Ein wichtiges Gegenargument ist, dass erforderliche Grundstücke von der Eigentümerin nicht verkauft werden. Bei einem Enteignungsverfahren ist der Zeitplan nicht mehr zu halten. Dagegen ist für die Instandsetzung der alten Brücke nur ca. ein halbes Jahr vorgesehen! Für die neue Brücke gibt es keine Trag lastbeschränkung. Gleichzeitig sollen die Zufahrtsstraßen auf 7,5 Tonnen begrenzt werden. Es soll eine Brücke gebaut werden, die nicht gebraucht wird und auch nicht für den Schwerlastverkehr zu gebrauchen ist. Damit sollen die Fördergelder fließen. Ob diese „Mogelpackung“ beim Land durchkommt? Till Eulenspiegel hätte an dieser Posse Freude.

Jürgen Herbes, Braunschweig