Bitte keine Hirngespinste

Zu „Die IGS Lengede wird zur Zauberschule“ vom 15 März: Hier tauchen Schüler des sechsten Jahrgangs einer allgemeinbildenden Schule in die mysteriöse Welt des Harry Potter ein und müssen sich mit allerlei Spuk und Hirngespinsten intensiv beschäftigen. Dort werden „Muggelsteine“, Zauberstäbe, Besen und Eulen (die wohl mit gewöhnlichen Besen und Eulen aus der Realität nicht verwechselt werden dürfen) in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt. Auch über gewisse „Heuler“, „Quaffel“ und einen „Goldenen Schnatz“ muss man als kulturell gebildeter Mensch Bescheid wissen. Und gewissermaßen als ein Höhepunkt wird ein „mit liebevollen Details ausgestattetes Quidditchfeld“ ausgestellt. Du lieber Himmel, gibt es denn in einer allgemeinbildenden Schule, die auf ein Ernst zu nehmendes Abitur vorbereiten soll, nicht seriösere Unterrichtsinhalte, die junge Menschen auf die Realitäten des Lebens vorbereiten können? Unsere Bücherschränke sind doch voll von Ernst zu nehmender Literatur.

Bernd Jakubowski, Vechelde

Eine Menge im Argen

Zu „Vollzug – Alle Gewerbeflächen sind verkauft“ vom 14. März:

Dass die Gemeinde Vechelde seit Jahren einen ausgeglichenen Haushalt, ja sogar einen kleinen wirtschaftlichen Überschuss aufweisen kann, liegt nicht zuletzt an den Veräußerungen von Baugrundstücken sowie Gewerbeansiedlungen. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist: Wie wächst die Infrastruktur mit der steigenden Bevölkerung in der Ortschaft Vechelde mit? Hier liegt eine Menge im Argen. Das fängt bei der Parksituation am Vechelder Bahnhof an und hört bei den Einkaufsmöglichkeiten auf. Die Parksituation am Bahnhof ist immer noch sehr angespannt, zumal der Güterschuppen an der Westseite des Bahnhofs nicht zum Abriss vorgesehen ist. Hier wird sich die Lage verschärfen, sollte der Schuppen als Mehrzweckhalle umgebaut werden. Von den enormen Kosten abgesehen, macht dieses keinen Sinn. Thema Einkaufsmöglichkeiten bei steigenden Bevölkerungszahlen: Hier fehlt es beispielsweise an einem Getränkemarkt. Das Verkehrsaufkommen im Ort ist immens: Man denkt an die Straßenführung und die Ampelsituation an der Hildesheimer Straße/ Ecke Köchinger Straße. Nun die Erweiterungen der Gewerbeflächen Vechelde-Nord und in Wahle: Auch hier wird nicht nur das PKW- Aufkommen steigen, sondern auch der Schwerlastverkehr, je nach Unternehmensstruktur der angesiedelten Unternehmen – das gilt für Vechelde sowie für Wahle.

Wann ändert sich die Baulandpolitik der Gemeine Vechelde? Der Gemeinderat ist gut beraten, hier endlich zu einer vernünftigen Baupolitik zurückzukehren.

Rainer Kummer, Vechelde