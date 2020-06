Umbau des Güterschuppens Vechelde: Begründung Schwachsinn

Abgesehen davon, dass die ca. eine Million Euro für den Umbau des Güterschuppens an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden könnte, zum Beispiel in den Straßenbau, zur Abschaffung der „Strabs“, finde ich die Begründung von Ortsbürgermeister Olaf Marotz (SPD) zum „Nicht-Abriss“ des Güterschuppens lächerlich: Wenn der Güterschuppen abgerissen würde, könnte keine Lärmschutzwand aufgebaut werden, weil diese nicht begrünt werden könnte. So ein Schwachsinn. Vor einigen Jahren wurde nur ca. 50 Meter weiter entfernt, nämlich auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs, alles vorhandene Grün (Bäume, Büsche, Sträucher, etc.) rigoros abgeholzt, um dort neue Parkplätze zu schaffen. Jetzt schauen wir täglich auf eine unbegrünte, häßliche, graue Lärmschutzwand, die sogar „stattliche 1,5 Meter hoch ist“. Also in diesem Sinne: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, 50 Meter weiter sieht die Welt jetzt ganz anders aus, nämlich im Sinne der SPD.

Frank Knigge, Vechelde