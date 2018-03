Zu „Damrath schlägt drei Lichttürme am See vor“ vom 19 März: Stimme Pro: Sicher etwas schräg, aber diese Stadt braucht derartige Kreativität. Man schaue mal in Städte im Süden, die ähnliche „Leuchttürme“ gewagt haben. Dass aus dem Kleinod See noch mehr zu machen ist, hat die jüngere Vergangenheit bewiesen. Bleibt zu hoffen, dass ernsthafte Financiers gefunden werden und dass die ewigen Bedenkenträger im Rat ausnahmsweise mal schweigen. Salty

Stimme Contra: Die Idee klingt komplett verrückt. Zudem frag ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, einige der Windräder in Seenähe mit Lichtbändern auszustatten. Dürfte sogar preiswerter als 100 000 bis 250 000 Euro pro Stück sein.

Jens-Marco S.