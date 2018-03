Streikende Müllabfuhr handelt ungerecht

Zu „Dritter Warnstreik in Salzgitter“ vom 15 März: Bei allem Verständnis für einen Streik – ab und zu jedenfalls – ist es eine Schande, jetzt schon zum zweiten Mal den Donnerstag bei der Müllabfuhr zu streiken, und immer nur im gleichen Bezirk. Das ist in höchstem Maße ungerecht!

Da sie ja offensichtlich für öffentliche Aufrufe sind, müsste man jetzt mal dazu aufrufen, ihnen den Müll vor die Tür ihrer Geschäftsstelle oder vor die Grundstücke ihrer gut verdienenden führenden Funktionäre zu kippen!

Maggie Milton, Salzgitter

Siebenjährige fährt auf Schlittschuhen davon

Zur Kolumne „Geschenk“ vom 13. März:

Ich habe die Kolumne mit einem Schmunzeln verfolgt, denn mir kommt die Situation sehr bekannt vor. Mit meiner siebenjährigen Tochter ging es mir vor einem Jahr ähnlich. Wir sind zum ersten Mal Schlittschuhlaufen gegangen, allerdings in Bad Harzburg auf der Eisbahn unter freiem Himmel. Meine Tochter war sich sicher, dass sie das mit links machen würde und verzichtete sogar auf eine Laufstütze. Ich war gespannt, was sich ergeben würde. Und tatsächlich ist meine Tochter nur drei Runden mit mir an der Hand gefahren, dann ist sie alleine gelaufen. Nach nur zwei kleinen Poklatschern fuhr sie ebenfalls nach knapp einer halben Stunde besser, als ich die ganzen Jahre zuvor! Ich finde, wir können etwas von unseren beiden Kleinen lernen. Und zwar: Wer Neues ohne Angst angeht, kann sehr viel erreichen!

Ines Martina Hoppe, Salzgitter



Geringe Wertschätzung für Arbeit der Feuerwehr

Zu „Gemeinderat Haverlah“ vom 20. März:

Es ist schon erschreckend, mit welcher sachlichen Inkompetenz Herr Wolf sich zu den anstehenden Erweiterungsmaßnahmen am Feuerwehrhaus Sehlde äußert. Dies drückt auch die Wertschätzung gegenüber einer Stützpunktfeuerwehr aus, welche im Jahr bis zu 40 Einsätze (im Jahr 2018 bereits 17) zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger abarbeitet. Zudem stimmen die Zahlen, Daten und Fakten, die Herr Wolf genannt hat, nicht. Die Bau- beziehungsweise Erweiterungsmaßnahmen des 1965 gebauten Feuerwehrhauses sind bereits seit 1989 bekannt und beziehen sich nicht nur auf die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges. Das damals bestellte und heute zur Neubeschaffung anstehende Fahrzeug war bereits eine Sonderanfertigung, da schon zu diesem Zeitpunkt die Durchfahrtshöhe zu gering war. Das im Jahr 2009 ausgelieferte Löschgruppenfahrzeug wird seit nunmehr neun Jahren (!!) mit eingeklappten Spiegeln und erhöhter Unfallgefahr in die Fahrzeughalle gefahren, da die Durchfahrtsbreite ebenfalls zu gering ist.

Wenn Herr Wolf von einem „intakten“ Altbau in Sehlde spricht, hätte er sich vielleicht vor seinen Äußerungen informieren sollen, dass ein Anteil der im Raum stehenden Kosten auch für die Sanierung des Altbaus vorgesehen ist (undichte Fenster, Dach, etc.)

Die Spitze des Kommentars bilden die Eigenleistungen der Wehr(en). Herr Wolf sollte sich einmal Aufzeichnungen geben lassen, was die Wehren der Samtgemeinde Jahr für Jahr – neben ihrem Feuerwehrdienst – an Eigenleistungen zum Erhalt der Feuerwehrhäuser, also für die Kommune als Träger des Brandschutzes erbringen.

So viel zur Motivation, ein Ehrenamt zu bekleiden.

Patrik Franke, Sehlde



Lichttürme sind

ein Aprilscherz

Zu „Lichttürme am See“ vom 20. März:

Kann es sein, dass es sich bei dem Artikel um einen verfrühten Aprilscherz gehandelt hat? Andernfalls kann man das ganze Projekt schlicht und ergreifend nur als „Schnapsidee“ bezeichnen !!

Reinhard Hentschel, Salder