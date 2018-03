Vechelde braucht digitales Konzept

Zum Artikel „Schnelles Internet nun langsamer“ vom 22 März zu der Situation in der Gemeinde Vechelde: Mit Erstaunen habe ich den Artikel „Schnelles Internet nun langsamer“ in den Peiner Nachrichten gelesen und musste feststellen, dass vielen wohl nicht bekannt ist, dass es in Vechelde noch viel langsamer geht. Viele Bürger des Kernortes Vechelde würden sich – so wie ich – über 16 Mbit/s schon sehr freuen. Insbesondere im Kernort sind viele Stellen immer noch derart schlecht versorgt, dass Bandbreiten weit unter 16 Mbit/s zur Verfügung stehen (egal ob htp oder T-Com). Wenn man bedenkt, dass die Gemeinde Vechelde sogar neu erschlossene Baugebiete in den letzten 5 bis 10 Jahren mit Kupfertechnik hat ausbauen lassen, zeigt dies, wie analog hier von Politik und Verwaltung gedacht wird. Die Gemeinde benötigt dringend ein digitales Gesamtkonzept. Nicht nur im Breitbandausbau werden wir in Vechelde abgehängt, auch von einer digitalen Verwaltung, ich empfehle niemandem einen Besuch der Homepage der Gemeinde Vechelde mit einem Smartphone oder Tablet. Wir sind offensichtlich davon genau so weit entfernt wie von Lichtwellenleiteranbindungen auf der letzten Meile.

Daniel Goebel, Vechelde

Hoffnungen liegen auf Anbieter-Wechsel

Ebenfalls dazu:

Wir wohnen seit zwei Jahren in der Nähe des Bahnhofs in Vechelde und haben seitdem einen DSL-Anschluss der Telekom.

Gebucht war ein 16 000 er- Vertrag. Bis zum Ausbau von htp hatten wir circa 13 000 zur Verfügung.

Nach dem htp-Ausbau sank unsere Rate auf 6000 bis 7 000. Nach mehrmaliger Beschwerde bei der Telekom und Androhung einer außerordentlichen Kündigung teilte mir die Telekom mit, dass es an den Knotenpunkten der Schaltschränke von htp liege. Unsere aktuelle Höchstrate liegt bei 95 000. Ich habe jetzt gekündigt und wechsele zu htp. Schauen wir mal, wie der Wechsel klappt.

Jörn Wolter,

Vechelde