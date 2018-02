„Nach Hecking ist es nur schlechter geworden“

Zu „VfL verpasst den nächsten großen Schritt“ vom 5 Februar: Als wenn die gruselige Leistung am Samstag nicht schon schlimm genug gewesen wäre, vermisst man in den Kommentaren der Verantwortlichen und Spieler jeglichen Blick für die Realität. Da wird von einem anspruchsvollen Publikum gesprochen, das ungehalten ist, weil man es in über eineinhalb Saisons auf gerade einmal sieben Heimsiege gebracht hat. Und nach einem Sieg sollen die Fans gleich wieder in Richtung Europa schielen? Ich denke, das ganze Gegenteil ist der Fall, denn Spieler und Trainer liefern danach Leistungen ab, als wenn man schon wieder zu den Großen gehören würde und mit halber Kraft die Punkte locker einfahren könnte. Dass die Fans in Summe immer noch so ruhigbleiben, ist lobenswert, denn nach einer kurzfristigen Besserung, wie auch unter Jonker, wird jetzt schon wieder eine Sportart betrieben, die mit Fußball nicht viel gemeinsam hat. Dass man in Hannover gewonnen hat und es gegen Stuttgart zu einem Unentschieden reichte, war extrem glücklich und bestimmt nicht verdient.

In Summe kann man feststellen, dass es nach Dieter Hecking nur schlechter und nicht besser geworden ist.

Michael Schütz, Meinersen

Das Publikum ist

also verwöhnt…

Auch zum VfL Wolfsburg:

Lieber Herr Didavi, das Wolfsburger Publikum ist also verwöhnt. Das sehe ich auch so. Ihr habt uns letzte Saison so verwöhnt, dass wir in die Relegation mussten. Da habt ihr uns auch mit zwei grandiosen Siegen verwöhnt. Ihr verwöhnt uns mit eurem Lernen.

Ihr habt gegen Köln gelernt, gegen Frankfurt, gegen Hannover und jetzt gegen Stuttgart. Und wenn ihr abgestiegen seid, habt ihr gelernt, dass man mit solchen Leistungen in der Bundesliga nichts zu suchen hat.

Manfred Haupt, Wolfsburg.

Hubertusstraße: Blitzer

und Tempo 30

Zu „Schwere Entscheidung in der Kreuzheide“ vom 2. Februar:

Wir sind das letzte Haus an der Hubertusstraße vor Einmündung in die K 46. Schon morgens gibt es einen Verkehrsstau Richtung K 46 von ca. 100 Metern. Dann stehen die Autos Stoßstange an Stoß- stange und verpesten die Luft durch die Abgase. Wer schützt uns vor dem Feinstaub und dem Lärm? Im Sommer ist eine Unterhaltung auf der Terrasse bei dem Verkehrslärm nicht möglich. Ich würde vorschlagen, Tempo 30 km/h für die gesamte Hubertusstraße, dazu noch einige Blitzer. Da könnte die Stadt viel Geld einnehmen. Bodenwellen könnten den Verkehrsfluss auch drosseln.

Hilde Schöne, Wolfsburg

Vom Congress-Park

enttäuscht

Zu „Chaos-Party – Kläger siegt vor Gericht“ vom 1. Februar:

Mir war von Anfang an klar, das Gericht kann nur so entscheiden. Wer Kleidung gegen Gebühr zur Verwahrung gibt, hat einen Aufbewahrungsvertrag geschlossen und somit das Recht erkauft, diese Gegenstände ordnungsgemäß zurückzubekommen. Der mutwillig ausgelöste Feueralarm war sicherlich Plan für den nachfolgenden Diebstahl. Das bedeutet jedoch nicht, die Besucher befinden sich als Folge in einem rechtsfreien Raum. Über die Entscheidung der Geschäftsführung des Congress-Parks, Schadenersatz zu verneinen, bin ich sehr enttäuscht. Zukünftig werde ich gut überlegen, ob ich dem Personal überhaupt noch meine Kleidung anvertrauen kann. Nach meiner Einschätzung scheint weder das Personal, noch die Versicherung dieser Aufgabe gewachsen zu sein.

Hans-Walter Burbulla, Wolfsburg