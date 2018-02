Zu „Aufrütteln und Frauen Mut machen“ vom 20 Februar: Seit circa 20 Jahren haben wir in Wolfsburg mit dem Logo „Männer gegen Männergewalt“ ein Angebot für gewalttätige Männer angeboten. In diesem Zeitraum hat unser Verein circa 1000 Männer beraten und gemeinsam mit ihnen ihr Gewaltverhalten grundlegend verändert. Diese Arbeit wurde ausschließlich von der Bewährungshilfe und von sonst keiner Einrichtung unterstützt. Bei einer Gewalttat innerhalb von Beziehungen existieren immer Konfliktpositionen, die von beiden Beteiligten geprägt sind. Damit will ich keine Gewalttat entschuldigen. Wenn ich mir das Foto in Ihrer Zeitung anschaue, so sehe ich etwa 80 Prozent weibliche Zuhörer. Wo sind die Täter? Wen wollen Sie erreichen und mit wem wollen Sie reden? Veränderung ist nur möglich, wenn sich Konfliktsituationen durch qualifizierte Kommunikation klären lassen.

Wenn Sie die Nachrichten verfolgt haben, so werden Sie wissen, dass die Vereine für Unterstützung von Straftätern in unserer Region pleite sind. Für Gewalttäter gibt es null Unterstützung für Veränderung. Ausgrenzung sowie Abwertung ergeben keine Veränderung. Das Phänomen Gewalt erfordert Hilfe und qualifizierte Angebote! Gewalt ist für Täter und Opfer beschämend, ausgrenzend und zerstörend! Die Männer/ Jungen brauchen Hilfe für Veränderung ihrer Normen und Werte.

Täter benötigen Angebote, um ihr Gewaltverhalten abzulegen.

Macht ein qualifiziertes Angebot für Jungen und Männer, die gewalttätig sind und schreibt über den emotionalen Gewinn von Veränderung.

Ich bin zu alt, und mir fehlt die Kraft, diese Arbeit fortzusetzen .

Mein Wunsch ist, dass sich Männer für Männer einsetzen, wenn sie Hilfe brauchen.

Dietrich Seifert, Hattorf