„Gebt Labbadia eine wirkliche Chance“

Zur Situation beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Ich kann mich dem Leserbrief von Manfred Haupt nur anschließen. Eigentlich leidet man als Fan mit seinem Verein, die letzten zwei Jahre haben aber leider tatsächlich dazu geführt, dass man resigniert und es fast schon egal ist, was beim VfL passiert. Das liegt zum größten Teil an dem fehlenden Engagement der meisten Spieler. Wirkliches Kämpfen und der ehrliche Wille, die mangelnde Qualität durch Einsatz wettzumachen, sieht man leider nur in anderen Stadien in der Bundesliga. Olaf Rebbe hat es nicht annähernd verstanden, eine Mannschaft zusammenzustellen, die auch als solche funktioniert. Wenn man allein die amateurhaften Versuche mit den Spielern auf der Außenbahn sieht, das hätte ihm jeder Wochenend-Coach so voraussagen können. Und dann den einzigen Anführer mit Mario Gomez für ein Taschengeld nach Stuttgart abzugeben, lässt in mir die Wut hochsteigen. Diese Reaktion zeigt mir auch, dass es einem eigentlich doch nicht egal ist, was mit dem Verein passiert. Der VfL muss zusehen, dass er schnellstmöglich von oben nach unten anfängt, den Verein mit Qualität auszustatten, und das fängt beim Management an. Die vielen tollen Fans lechzen danach, endlich wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen und hoffen, dass es nicht der entgegenkommende Zug aus der 2. Liga ist. PS: Gebt Bruno Labbadia eine wirkliche Chance, es ist die letzte, die der VfL in diesem Jahr hat.

Michael Schütz, Meinersen

Nach 20 Jahren

keine Lust mehr

Ebenfalls zum VfL Wolfsburg:

Nach fast 20 Jahren Dauerkarte habe ich wirklich keine Lust mehr, diesen charakterlosen, hochbezahlten Legionären des VfL Wolfsburg weiter die Treue zu halten. Auch wenn man zehnmal den Trainer wechselt, die Spieler bleiben die gleichen und die sind Dank Herrn Rebbes Einkaufsstrategie leider nur zweite Wahl. Den einzigen Spieler mit Charakter und Führungsstil hat man nach Stuttgart verhökert, der dort wieder Tore schießt und bei uns jetzt fehlt.

Bernd Gruhnert, Helmstedt

Zeichen einer

verfehlten Stadtplanung

Zu „Acht weitere Problemstraßen fährt die Müllabfuhr nicht an“ 9. März:

Wenn es in einem Wohngebiet unmöglich wird, den Müll abzutransportieren oder kein Platz für Möbelwagen und Paketzusteller da ist, ist es ein Zeichen einer verfehlten Stadtplanung. Natürlich kann man verstehen, dass Investoren jeden Quadratmeter Bauland mit Wohnhäusern zupflastern möchten. Aufgabe der städtischen Stadtplaner ist es aber, ein Gleichgewicht zwischen den Wünschen von Investoren und denen der Bürger zu finden. In den 1980/90er-Jahren wurde die „verdichtete Bebauung“ mit „Spielstraßen“ unter dem Zwang von mangelndem Bauland propagiert. Leider hat man das übertrieben, am Bedürfnis der Bürger vorbei geplant und bis heute kaum dazu gelernt. Wer glaubt tatsächlich, dass Kinder auf Pflastersteinen, zwischen parkenden Autos und Mülltonnen spielen wollen? Wer möchte in einem Baugebiet wohnen, wo man nur Fahrradfahrer und Fußgänger zur Party einladen kann, weil kein Parkraum da ist?

Menschen brauchen lichten Raum mit Grünflächen, wo Kinder auch mal einen Drachen steigen lassen können, breite Straßen oder freie Straßenränder mit Platz für Lieferfahrzeuge und Fahrzeugen von Besuchern. Moderne Stadtplanung und -bebauung bedeutet, Menschen lebenswerten Wohnraum zu gestalten. Wir wollen offene Wohngebiete mit Grünflächen, offenen Räumen und abwechslungsreichen Hausfassaden. Niemand möchte sich zwischen engen Schluchten aus erdrückenden Glas- und Betonfassaden fühlen wie ein Werkstück in der Metallpresse.

Arne Schöfert, Wolfsburg