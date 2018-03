„Ich vermisse den Kampf“

Beide Leserbriefe beziehen sich auf die aktuelle Situation des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Nach der verkorksten Saison im Vorjahr war ich optimistisch in die neue Spielzeit gegangen. Viel schlechter kann es eigentlich nicht werden, dachte ich fortan von Spiel zu Spiel. Fehlanzeige! Ob im heimischen Stadion oder in der Fremde, es wurde immer schlimmer. (…) Dass es allerdings so weit nach unten geht, hätte ich im Leben nicht gedacht. Katastrophal, blutleer, einfach nicht anzuschauen. Beispiel Spieleröffnung vom Torwart. Fast jeder Abschlag landet beim Gegner. Das anschließende Kopfballduell geht meist verloren. Landet der Ball doch in den eigenen Reihen, wird umgehend der Pass nach hinten gesucht, bloß kein Risiko. Auf der anderen Seite sucht und fordert man die Unterstützung durch die „anspruchsvollen“ Fans. Die sollten – nach Meinung der Verantwortlichen – die Leistungen nicht mit Pfiffen oder anderen Unmutsäußerungen quittieren. Wer sich dann entscheidet, nicht regelmäßig in die Arena zu gehen, läuft Gefahr, seine Dauerkarte zu verlieren. Nach meiner Kenntnis einmalig in der Bundesliga. Man sollte sich beim VfL einmal darüber Gedanken machen, warum die Fans dem Fußball-Verein die Gefolgschaft verweigern. Hier spielt auch die Personalpolitik der Verantwortlichen eine große Rolle. Wie viele Spieler hat man in der Vergangenheit abgegeben, Beispiel Gomez, Naldo, Caligiuri oder „Kai-Uwe” seien hier stellvertretend genannt, die bei ihren neuen Vereinen eine gute Rolle spielen. Einen adäquaten Ersatz konnte ich indes nicht feststellen. Ein toller Rasen und eine Flutlichtshow im Stadion schießen leider keine Tore! Fans gewinnt man mit ehrlicher Arbeit. Das Einkommen der „Fußball-Legionäre“ dürfte diese Forderung unterstützen. Dazu gehört auch der Kampf („Gras fressen“), den ich seit vielen Spielen gänzlich vermisse. Vielleicht ist aber auch der Druck auf die Spieler zu groß (aktuelles Thema Per Mertesacker).

Und sollte der VfL dann doch absteigen, sind wahrscheinlich die Fans schuld. In Wolfsburg kann ich mir fast alles vorstellen. Viel Glück gegen Schalke, ich kann mir das zurzeit nicht mehr im Stadion anschauen. Vorteil beim Fernsehen: Da kann ich fluchen oder pfeifen, hört ja keiner.

Stefan Jung, Wolfsburg

Neuanfang mit jungen und hungrigen Spielern

Der arme VfL tut mir so leid, die armen Spieler sind seit Monaten verunsichert. Wollt ihr die Fans komplett verarschen ? Man stelle sich vor, die Kollegen bei VW in der Produktion arbeiten so, wie es die Spieler des VfL seit langer Zeit machen. Was würden da für Fahrzeuge am Ende der Produktion rauskommen? Hört endlich auf, die Spieler zu bemitleiden, räumt den Verein endlich auf. Steigt lieber ab und macht einen Neuanfang mit jungen und hungrigen Spielern als mit dieser überbezahlten Trauertruppe. Natürlich gibt es Phasen, in denen es schlecht läuft, nur beim VfL geht die schon fast drei Jahre (wie beim HSV). Untragbar! Das ist Jammern auf hohem Niveau, die Leistung auf dem Platz aber ist unterirdisch. Da steht keine Mannschaft mehr auf dem Platz. Es werden Rohdiamanten und Top-Talente (Osimhen, Dimata,

Ntep und Co.) für viel Geld geholt, nur auf dem Platz sieht man sie eher selten oder sie werden verliehen. Ich habe selber fast 40 Jahre aktiv gespielt und nebenbei noch 20 Jahre als Trainer gearbeitet, aber solche Ausreden und Entschuldigungen sind ein Witz beziehungsweise die Mannschaft hat keinen Charakter und Arsch in der Hose. Wenn ich auflaufe, will ich gewinnen – egal wie, und ist der Gegner besser, okay. Aber man muss es ja nicht wollen, die Alibi-Ausreden und Rückendeckung der Trainer sind schon da. Mir tun nur die Fans leid, die für viel Geld ins Stadion gehen und ihr Bestes geben – ohne Gegenleistung.

Maik Punthöler, Bergfeld