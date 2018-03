Zum VfL Wolfsburg: Da in Wolfsburg in dieser Saison wohl kaum noch Highlights im Stadion zu sehen sein werden, sollte den Fans, die noch kommen, zumindest im Rahmenprogramm etwas geboten werden, das die Stimmung nach oben treibt. Mein Vorschlag in diesem Zusammenhang wäre, dass Olaf Rebbe für jedes Tor, das Mario Gomez in dieser Rückserie für den VfB Stuttgart schießt, vor dem Anpfiff oder in der Halbzeit eine Stadionrunde im VfB-Trikot des Spielers dreht. Das bringt zwar auch keine Punkte, aber zumindest etwas

Unterhaltung für die geplagte Fan-Seele. Als Entschädigung für Olaf Rebbe sollte er, wenn der VfB seinem Team eine Nichtabstiegsprämie zahlt, ebenfalls einen entsprechenden Scheck bekommen oder zumindest die Ehrenmitgliedschaft.

Michael Schütz, Meinersen

Badeland: Nachträglich

Kabinen einbauen

Zu „Schimmel im Badeland?“

vom 19. März:

Zu dem Bericht über Schimmel im Badeland habe ich Folgendes zu sagen: Schimmel habe ich noch nicht festgestellt, dennoch beanstande ich die neuen Umkleidekabinen im Parterre. Nach dem Umbau vor Wochen sind diese gegenüber den alten Kabinen so groß gestaltet, dass man sich gut zu zweit darin umziehen kann. Dadurch nehmen sie viel Platz in Anspruch, und es sind weniger geworden. Noch dazu ist es eine Platzverschwendung durch Spiegel und Stangen für die Bügel zwischen den Kabinentrakten. Wenn zur gleichen Zeit zwei Gruppen mit je circa 20 Personen von der Wasser-Gymnastik zum Umziehen vor den Kabinen stehen, eventuell frieren, warten bis mal eine Kabine frei wird, ist das nicht zumutbar. Mein Vorschlag: Statt der zwei großen Lücken (Spiegel und Ständer für Bügel) nachträglich

Kabinen einbauen. Dann muss man eben zu zweit weiterhin zum Umziehen in die Kabinen.

Winfried Ehlers, Wolfsburg

Kleinerer Müllwagen könnte die Lösung sein

Zu „WAS holt Müll nicht von

der Haustür ab“ vom 10. März:

Die arme Stadt Wolfsburg sollte sich nach einem kleineren Müllwagen umsehen.

Monika und Reinhold Barth,

Wolfsburg