SPD, rühr dich!

In einigen Tagen wird die CSU – so sicher wie das Amen in der Kirche – Salz in eine Wunde der SPD streuen. Sie wird im Umfeld der Sondierungen für eine Große Koalition anmahnen, das Nato-Ziel umzusetzen, spätestens 2024 zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Die SPD...