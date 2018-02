Die heikle Demo

Was ist los in Salzgitter? 2000 türkischstämmige Demonstranten gegen „den PKK-Terror“ könnten sich am Sonntag mit jungen Kurden beharken. Hunderte Polizisten sollen das verhindern. Der sich zuspitzende Konflikt in der Türkei und die Angriffe auf das nordsyrische Afrin, all dies wirft Schatten bis...