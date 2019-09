Das Rätselraten hat begonnen

Der Kampf um das Bürgermeisteramt in Wolfenbüttel ist eröffnet. Wer will als Kandidat in die Fußstapfen des amtierenden Bürgermeisters Thomas Pink treten? Dessen Amtszeit endet in zwei Jahren. Am 31. Oktober 2021 ist Schluss. Denn: Pink selbst will keinesfalls noch einmal kandidieren. Das...