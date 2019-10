Kühlen Kopf bewahren

Es herrsche in der Debatte über das Klimapaket eine sehr große Nervosität, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag. Damit hat die Kanzlerin vor allem die Stimmung innerhalb der Regierungsparteien gut beschrieben. Am Mittwoch will das Bundeskabinett über den Gesetzesentwurf abstimmen –...