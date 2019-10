Vernunft 8.0

Die Konzernleitung, so will es die Überlieferung, soll anno 1974 sehr überrascht gewesen sein: Der Golf, ein ziemlich kantiger Volkswagen mit dem Charme eines Einkaufskorbes, war vom Start weg ein riesiger Verkaufserfolg. Millionen und Abermillionen des Wolfsburger Vernunftautos fahren überall in der Welt. Inzwischen haben Fahrwerk, Motorisierung und Ausstattung einen Stand erreicht, der den Golf auch für Vielfahrer sinnvoll macht....