Gegengift Beethoven

Endlich bricht es an, das große Beethoven-Gedenkjahr. Bei aller Skepsis, mit der man solchen Jubiläumssausen mit ihrem Hang zum Breittreten und zur Kommerzialisierung entgegentreten mag, hier gilt es dem Richtigen. Der Komponist, aber auch der faszinierende Mensch Beethoven ist wie kein anderer geeignet, das schwindende Interesse an klassischer Musik neu zu entzünden.

Sein Werk drängt aus dem entrückten Reich sich selbst genügender Hochkultur heraus. Die Dynamik, die Wucht, das Feuer, die Zerrissenheit seiner Kompositionen lassen unmittelbar spüren, dass ihr Schöpfer damit etwas ausdrücken will, das größer ist als Musik allein. Beethovens Werk ist Klang gewordener Humanismus. Es gilt dem Menschen mit seinen Abgründen, Zweifeln, Schwächen – aber mehr noch seinen Möglichkeiten. Seinen Idealen. An ihnen hält Beethoven unbedingt und trotz allem fest.

Das macht ihn für unsere Zeit zugleich begreifbar und wichtig. Beethoven ist ein Gegengift gegen Fatalismus und Menschenverachtung, gegen das zynische Verächtlichmachen alles Utopischen. „Alle Menschen werden Brüder“ – Beethoven bleibt dabei. Wer das Finale seiner Neunten hört – und nicht nur das –, gewinnt den Glauben daran immer wieder neu. Weil es so mitreißend und strahlend schön ist, dass in der Herrlichkeit der Musik die Größe des Menschen unmittelbar evident wird.

Beethovens Musik ist allerdings auch ein Fanal gegen die Oberflächlichkeit der Populärkultur unserer Zeit. Sie verlangt einiges ab. Sie fordert Konzentration, Durchhaltevermögen, das Aushalten von Reibung, Ruhe und Dauer. Wer ihre Wucht und Tiefe auskostet, wird allerdings auch immun gegen die Vergötterung purer Oberflächlichkeit, gegen die hohle Harmonie- und Phrasenseligkeit aktueller Schlager- und Pop-Ikonen.

Zugleich ist Beethoven nicht so vergeistigt wie Bach, nicht so gedrechselt wie Händel, nicht so gefällig wie Haydn. Seine Musik ist ganz von dieser Welt. Roll over Formatradio. Hier kommt Beethoven. Reißt die Regler auf.