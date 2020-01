Von hinten nähert sich mit hohem Tempo ein dicker SUV. Er fährt dicht auf, der Fahrer betätigt die Lichthupe, drängelt. Viele Fahrer haben so etwas auf der Autobahn schon einmal erlebt. Gefühlt kommen solche Manöver häufiger vor. Raser und Drängler erobern die Straßen, die Aggression nimmt zu.

Damit beschäftigte sich der Verkehrsgerichtstag in Goslar. Denn die Straßen sollen nicht zur Kampfzone werden – so forderten vor allem Polizisten unter den Experten mehr Kontrollen. Sie konnten sich am Ende nicht durchsetzen. Die Fachleute nahmen diese Forderung nicht in ihren Katalog auf. Das ist ein Fehler. Denn Verkehrssünder müssen wieder die Erfahrung machen, erwischt zu werden. Dafür braucht die Polizei dringend moderne Technik und vor allem mehr Personal.

Ohne Kontrolle geht es nicht. Doch bei der Verkehrsüberwachung wurde zu viel Personal abgezogen, Fachwissen wurde nicht adäquat ersetzt. Einzelne Polizisten berichteten in Goslar gar, dass Verkehrspolizisten meistens Kollegen seien, die woanders nicht mehr eingesetzt werden können – oder wollen. Dynamische Beamte erleben die Versetzung zur Verkehrspolizei offenbar als Degradierung. Der Bereich ist unsexy, er muss dringend aufgewertet werden.

Die Spitze des Eisbergs sind illegale Autorennen und sogenannte Poser, die mit aufgemotzten PS-Monstern auf Flaniermeilen rasen. Gegen die wollen die Experten vorgehen. Hoffentlich hört die Politik in diesem Punkt auf die Fachleute.