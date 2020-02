Knapp 5600 Euro geben bundesweit die Deutschen aus, wenn sie ihr Haus nach einer Beratung durch die Polizei und das Netzwerk „Zuhause sicher“ gegen Einbrecher fit machen wollen. Das ist ein satter Betrag für die Sicherheit der eigenen Familie – liegt doch das durchschnittliche Gehalt in Deutschland laut dem statistischen Bundesamt bei 3771 Euro brutto (Stand 2017). Natürlich sind die Kosten auch von den eigenen Umständen abhängig – so lässt sich eine Wohnung im fünften Stock kostengünstiger sichern als ein freistehendes Einfamilienhaus.

Natürlich kann man argumentieren, dass ein Hausbesitzer wohl über mehr Vermögen verfügt als jemand, der in einer Wohnung zur Miete wohnt – oft ein Trugschluss. Häuser werden immer durch Verschuldungen finanziert, für eine solche Aufrüstung müssten sich viele noch weiter in den Kreditrahmen begeben. Die Unterstützung und Aufklärung durch die Polizei ist wichtig und lobenswert. Bedacht werden sollte dennoch, dass all die private Aufrüstung als Ziel die Verdrängung hat. Der Einbrecher soll an meiner Haustür aufgeben und sich ein neues Ziel suchen – dafür wird er aber nicht in eine andere Stadt fahren. Und an diesem Punkt wird die private Vorsorge auch zu einer sozialen Frage.