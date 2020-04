Chance Geisterspiele

Spiele ohne Zuschauer im deutschen Profifußball sind ein schlechter Kompromiss. Aber leider der beste, der aktuell unter dem Eindruck der Corona-Pandemie möglich scheint. Denn was sind die Alternativen zu Geisterspielen? Die Vorstellung, wir machen mal Pause und normal weiter, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, wirkt naiv. Denn wie bei Schulen, Kindergärten, Geschäften oder anderem öffentlichen Leben wird es wohl auch beim Volkssport Nummer 1 nicht den Tag X geben, an dem sich alles gleich wieder von 0 auf 100 hochfahren lässt. Auch hier sind kleine Schritte gefragt.

Bis der Fußball zu seiner Normalität zurückkehrt, kann es also dauern. Drei Monate, sechs Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Wer weiß das im Moment schon so genau. Und das könnten viele Klubs und Strukturen nicht überleben. Jetzt gibt es viele, die diesem ganzen Zirkus mit all seinen Millionen ja am liebsten sowieso den Garaus machen würden. Da fragt man sich nur, warum wir alle diesem Zirkus in der Vergangenheit so viel Geld, Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet haben, wenn er eigentlich komplett überflüssig ist.

Von daher wäre es eine Chance, wenn es die Gesundheitsämter zulassen, dass die Manege mit etwas weniger Brimborium wieder frei gegeben wird. Für einen fairen Abschluss eines sportlichen Wettbewerbs. Für ein bisschen Ablenkung vom Corona-Blues. Und ja, auch für einen gewissen Beitrag zu den Topgehältern der Fußballstars, die mit ihrem Kick aber auch den kleinen Klubmitarbeiter finanzieren.