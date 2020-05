Sonntags-Knatsch

Da ist der Streit schon vorprogrammiert: Niedersachsens Einzelhändler wollen Corona-Lockdown und Umsatzeinbußen mit mehr Sonntagsöffnungen besser verdauen. Jeweils im September, Oktober, November und Dezember sollen die Geschäfte an einem Sonntag öffnen dürfen. Damit soll wieder Nähe zum Kunden hergestellt werden, der sich während der Ausgangsbeschränkungen zu sehr an das bequeme Onlineshopping gewöhnt haben könnte. Und natürlich soll damit auch Umsatz in die leeren Kassen gespült werden.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat prinzipiell wohl nichts dagegen, die Händler mit einer Ausnahmeregelung für dieses Jahr zu unterstützen. Seiner Meinung nach ist das Vorhaben leichter umsetzbar, wenn man die Kirchen dabei schon einmal auf seiner Seite hat. Sein größerer Gegner sind aber die Gewerkschaften, die der Wirtschaftsminister dann besser auf dem Schirm haben sollte.

In unserer Region hat Verdi mit einer Klage eine Sonntagsöffnung verhindert, andere Kreise reduzierten nach Gesprächen mit der Gewerkschaft ihre verkaufsoffenen Sonntage. Casus knacksus der Öffnungen ist, dass laut dem 2019 novelliertem Ladenöffnungs-Gesetz ein „hinreichender Anlass“ dafür vorliegen muss – etwa Feste in der Innenstadt. Ob nun das Loch in den Kassen der Händler Anlass genug ist? Wohl kaum. Sollte Niedersachsen die durchaus sinnvollen zusätzlichen Öffnungen erlauben, dann diesmal bitte rechtlich wasserdicht und klar bestimmt.