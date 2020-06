Die ganz große Keule

Andreas Eberhard zum Corona-Ausbruch in Göttingen

Das war ja zu erwarten: Nach den Berichten über massenweise Corona-Ansteckungen auf Zuckerfest-Feiern von Großfamilien mit ausländischen Wurzeln in Göttingen kann einigen die Keule, mit der der „Rechtsstaat“ jetzt zuschlagen soll, mal wieder nicht groß genug sein. In den Online-Kommentarspalten wird gegen „Clans“ gewettert – als wäre es ein neues perfides kriminelles Geschäft, sich in der eigenen Sippe gegenseitig mit Corona zu infizieren. Fast schon witzig: Man darf wohl vermuten, dass unter denen, die jetzt Härte fordern, nicht wenige sind, die sich bei anderer Gelegenheit ebenso lautstark jede Form von Corona-Beschränkung als Bevormundung verbitten.

Probleme bei der Umsetzung der Corona-Regeln gibt es unbestritten. Das trifft allerdings auf verschiedenste Gruppen, Szenen, Branchen zu. Shisha-Bars sind ebenso betroffen wie Baptistengemeinden, Schlachtbetriebe mit prekären Arbeitsbedingungen oder übermütige Restaurantbesucher in Ostfriesland. Dass die Einsicht in Hygieneregeln per Strafandrohung zu erzwingen ist, darf man getrost bezweifeln. Wo Sprachbarrieren, hergebrachte Verhaltensweisen oder Unkenntnis im Weg stehen, hilft nur beharrlicher Dialog. Die Aufgabe, vor der die Behörden hier stehen ist anspruchs- und mühevoll. Bei ihrer Erledigung ist noch Luft nach oben. Klar: Das Recht muss durchgesetzt werden – wenn Gefahr im Verzug ist, allemal. Aber eine Corona-Debatte unter Freund-Feind-Vorzeichen braucht wirklich kein Mensch.