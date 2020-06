Die Welt sucht ein Kind. Die Hoffnung, dass Madeleine McCann noch lebt, wird durch die neuen, einem Millionenpublikum im Fernsehen präsentierten Erkenntnisse des BKA und der Staatsanwaltschaft Braunschweig leider nicht größer. Und dennoch werden sich die Eltern von Maddie an diesen Strohhalm klammern.

Mit der Veröffentlichung der Tatsache, dass ein 43-jähriger Deutscher tatverdächtig ist, wächst die Chance für die McCanns, endlich Frieden zu finden. Denn, wenn sie wissen, was mit ihrer Tochter an dem Abend im Mai 2007 in der portugiesischen Hotelanlage passierte, wird es ihnen – so zynisch es klingt – eine Art Erleichterung bringen. Eine Erlösung kann es nie sein, so sagt es Rainer Bruckert vom Weißen Ring, wenn einem das Kind genommen wird. Aber es kann helfen, ein Kapitel zu schließen und ein neues zu beginnen. Und: ohne Grab kein Abschluss.

Die weltweite Teilnahme an der Suche nach Maddie war besonders groß. Viele wollten helfen. Und alle wollten wissen, was los ist – ein bisschen wie beim Unfall auf der Autobahn, der einen eigentlich nichts angeht – und Gaffer anzieht. Wenn man das Leid anderer nachempfindet, nennt man das Empathie. Wenn man dies nur vorschiebt, um sich selbst besser zu fühlen, ist das nur noch traurig.

Dass die Ermittler den Fall erneut öffentlich machen, ist gut. Sie setzten auf die Mithilfe der Bevölkerung, hoffen darauf, den Täter zu überführen – und nehmen den Voyeurismus in Kauf, den ein solcher Fall mit sich bringt. Ein Spagat, der am Ende hoffentlich die eine Frage klärt: Wo ist Maddie?