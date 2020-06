Chaos um die Kammer

Pleiten, Pannen, Pflegekammer: Auch in dieser Woche macht die Kammer Schlagzeilen mit Querelen. Aktuell geht es wieder mal ums Geld. Zuvor hatte es Sicherheitslecks bei einer Online-Befragung zur Zukunft der Kammer unter den Mitgliedern gegeben. Die erste Präsidentin der Kammer hatte sich nach einem zermürbenden internen Kleinkrieg in Kammergremien verabschiedet.

Wer mit dem Finger auf unglückliche Kammer-Aktionen und Kommunikationspannen zeigt, macht es sich allerdings zu leicht. Die Verantwortung für das Debakel tragen weniger die oft überforderten Akteure in der Kammer selbst. Sie mussten sich von Anfang an in einem Minenfeld zwischen Befürwortern und Gegnern bewegen. Verantwortlich sind vor allem jene Politiker, die die Pflegekammer in Niedersachsen politisch falsch aufs Gleis setzten. Sie ließen die Kammer ohne finanziellen Sockel starten. Und öffneten damit Tür und Tor für einen lähmenden Streit um das Abwickeln der Mitgliedsbeiträge. Das Land versuchte dann, den Fehler mit einer Operation am offenen Kammer-Herzen zu heilen. Plötzlich gab es doch Millionen aus dem Landeshaushalt für eine dann komplett beitragsfreie Kammer. Das juristisch sauber abzuwickeln, ist allerdings ebenfalls keine Kleinigkeit. Die Kammerpräsidentin sah sich nun veranlasst, in einem Brief ans Sozialministerium um Klarheit und Rechtssicherheit zu bitten. Fazit: Für das Land war das Projekt Pflegekammer offenbar eine Nummer zu groß. Dem Thema Pflege hilft das nicht.