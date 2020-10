VW kann Krise

„Das Erstaunliche: Immer ist VW zwar unter Schmerzen, am Ende aber doch vergleichsweise gut durch diese Krisen gekommen.“

Die nicht ganz ernst gemeinte Frage lautet: Kann man in Wolfsburg eigentlich noch ohne? Also ohne große Krise? Knatsch zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, Abgas-Betrug, Affen-Skandal, Peinlich-Video, die große technische Transformation – und nun Corona. Das Erstaunliche: Immer ist VW zwar unter Schmerzen, am Ende aber doch vergleichsweise gut durch diese Krisen gekommen. Der Unterschied: Corona ist nicht hausgemacht – und auch längst noch nicht überstanden.

Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen aber: Bisher wurden die Folgen der Pandemie vergleichsweise gut gemanaget. Das zeigt nicht nur der Aufwärtstrend im dritten Quartal; dafür sprechen auch die gestiegenen Marktanteile. Nur: Wie geht es weiter? Diese Frage ist nun sehr ernst gemeint. Auch wenn ab Montag ein abgeschwächter Lockdown gilt, beeinträchtigt er doch die Freiheit der Menschen und vor allem ihr Sicherheitsgefühl. Wer sich unsicher fühlt, ist bekanntermaßen nicht in der Stimmung, groß zu investieren – etwa in ein Auto. Deshalb können die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft und damit VW noch nicht final abgesehen werden. Klar dürfte nur sein: Neben Digitalisierung und Elektro-Mobilität wird auch Corona das Unternehmen verändern – zum Beispiel durch notwendige Sparmaßnahmen. Dabei kann die Erfahrung der vergangenen Krisen helfen. Hoffentlich.