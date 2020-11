Die Gewerkschaft GdP will es, der Innenminister will es, und die Regierungsfraktionen von SPD und CDU in Niedersachsen wollen es wohl auch: deutlich mehr Stellen bei der Landespolizei.

Wie wichtig eine personell starke Polizei ist, hat bereits im Frühjahr die erste Corona-Welle deutlich gemacht. Zeitweise ließen sich die Beamten viel zu selten sehen. Und kommunale Behörden verfolgten wohl weiter lieber Parksünder, statt in Bars und Shops, Kneipen und Parks nach dem Rechten zu schauen. Natürlich können die Ordnungsbehörden Corona-Bußgeldbilanzen aus der Schublade ziehen. Es bleibt aber der schale Nachgeschmack eines riesigen Kontrolldefizits, das wohl auch politisch gewollt war. Freiwillig ist besser als durchgesetzt, war der im Grundsatz erst einmal vernünftige Ansatz. Funktioniert hat der aber nur sehr begrenzt. Man darf gespannt sein, ob die Politik diesmal ernst macht. Die Stellendebatte um die Polizei ist allerdings viel älter, und bleibt doch immer aktuell, weil Herausforderungen von Gewaltkriminalität bis Terrorgefahr nicht verschwinden. Einen Streifenwagen an jeder Ecke braucht es in halbwegs normalen Zeiten gewiss nicht. Aber auch dann bleibt genug zu tun. Niedersachsens Koalition ist also gut beraten, beim Thema Polizei-Personal noch einmal genauer hinzusehen. Sparen wäre ein Fehler. Die Polizei braucht Power.