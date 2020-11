Helft dem Handel vor Ort!

Dieses Jahr verlangt uns allen viel ab. Unser Leben ist durch die Corona-Maßnahmen auf den Kopf gestellt. Nicht nur der Heilige Abend, auch die Vorweihnachtszeit wird sich deutlich von den Vorjahren unterscheiden. Ob alle Maßnahmen sinnvoll sind, wird man wohl erst im Rückblick beurteilen können. Das Wenige an öffentlichem Alltag außerhalb der eigenen vier Wände, das bleibt, ist die Arbeit – sofern man seinen Job noch ausüben darf. Und Shoppen. Der Mensch wird in diesen Zeiten zum Homo oeconomicus.

Warum jetzt die Einkaufsregeln verschärft werden, bleibt aber wohl ein Geheimnis der Länderchefs. Die Adventswochen sind die umsatzstärksten Tage. Der Handel befürchtet nun zu Recht, dass schon bald Warteschlangen vor den Läden Alltag werden, die Bürger von Einkaufsbummeln abschrecken könnten.

Die Folge ist absehbar: Es werden in diesem Jahr wohl noch mehr Menschen ihre Weihnachtsgeschenke online bestellen. Dadurch wird zwar unterm Strich nicht weniger Geld ausgegeben, aber eben nicht im örtlichen Handel. Dies dürfte den Niedergang beschleunigen. Schon heute stehen viele Innenstadthändler vor dem Aus. Uns allen sollte bewusst sein: Der Handel trägt zum Leben in jeder Stadt und in jedem Dorf bei. Er ist wie die Gastronomie ein Bestandteil unserer Kultur – er macht Metropolen attraktiv.

Um die Kundenfrequenz zu entzerren, sollte jetzt über Sonntagsöffnungen nachgedacht werden. Dies könnte als Umsatzhebel Wirkung zeigen und manchem Händler nicht nur das Weihnachtsgeschäft retten, sondern auch das Überleben sichern. Wir Verbraucher sind nicht machtlos. Wem seine Stadt am Herzen liegt, der sollte möglichst beim Händler vor Ort einkaufen und so dazu beitragen, ein Stück des alten Lebens in die Nach-Corona-Zeit hinüberzuretten.